Вероятное содержание в подвале ТЦК ветерана Замрия: Офис Омбудсмана направил обращение в военную прокуратуру

Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обратилась в ТЦК и СП Черновицкой области для проведения ими служебного расследования относительно вероятного содержания военного медика и ветерана войны Романа Замрия. Также направлено обращение в военную службу правопорядка, военную прокуратуру и Национальную полицию. Об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Лубинец отреагировал на вероятное незаконное содержание людей и другие возможные грубые нарушения прав человека в одном из ТЦК и СП Черновицкой области.

Моя Представительница в этом регионе Ирина Исопенко уже обратилась в областной ТЦК и СП с целью проведения ими служебного расследования. Также она направила обращение в военную службу правопорядка, военной прокуратуры и Национальной полиции — для выяснения всех обстоятельств - написал Лубинец.

Омбудсман заявил, что основой для этого стала публикация в социальных сетях, где гражданин сообщил, что был задержан на блокпосту.

По его словам, у него изъяли телефон без объяснений и возможности предъявить документы. Человека якобы удерживали в закрытом помещении без доступа к воде, еде и связи, документы не были должным образом рассмотрены. Также есть информация в соцсетях, что другие граждане в этом ТЦК и СП, сталкивались с отказами в переводе, несмотря на их опыт и желание служить в определенных подразделениях - написал Лубинец.

Он подчеркнул, что отдельное беспокойство вызывает информация об удержании лиц без решения суда, ограничении доступа к базовым потребностям и невозможности связи с родными.

Если факты подтвердятся — требую, чтобы были приняты все предусмотренные законом меры реагирования, для соблюдения прав человека в дальнейшем. Акцентирую, что в условиях военного положения мобилизационные мероприятия должны осуществляться с соблюдением норм законодательства! - заявил Лубинец.

Контекст

Бывший боевой медик Роман Замрий по позывной "Йода" заявил в Facebook, что его якобы задержали представители ТЦК несмотря на наличие у него брони и удерживали в подвале в Черновцах в течение трех суток. В результате его доставили в воинскую часть.

Черновицкий областной ТЦК и СП отреагировал на заявление военного медика и ветерана войны Романа Замрия, который утверждал, что его удерживали в подвале трое суток несмотря на наличие у него бронирования.