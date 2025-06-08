У ТЦК заперечують наявність відстрочки та утримання у підвалі ветерана Замрія

Чернівецький обласний ТЦК та СП відреагував на заяву військового медика і ветеран війни Романа Замрії, який стверджував, що його утримували у підвалі три доби попри наявність у нього бронювання.

В ТЦК заявили, що у підвалі не утримували, а права на відстрочку він не мав, передає УНН.

Коментар щодо публікацій в соцмережах Романа Замрія. 4 червня, в другій половині дня громадянин був зупинений на одному з блокпостів в Чернівецькій області для перевірки документів і запрошений для уточнення військово-облікових даних до 1 відділу Дністровського РТЦК та СП. Права на відстрочку військовозобов’язаний не мав та військово-лікарською комісією був визнаний придатним до проходження військової служби - йдеться в повідомленні ТЦК.

Чернівецький обласний ТЦК також стверджує, що в приміщенні взводу охорони 1 відділу Дністровського РТЦК та СП (не підвальному) перебував очікуючи на відправку.

З боку представників ТЦК та СП протиправних дій стосовно громадянина не було, вони діяли в межах закону. 5 червня військовозобовʼязаний був зарахований в команду та ввечері вибув з відділу ТЦК та СП. Наступного дня прибув у визначену військову частину для проходження служби за своїм фахом - заявляють в ТЦК.

Окрім того, в ТЦК стверджують, що факти висловлені Замрієм перевіряються, командуванням будуть прийняті відповідні рішення щодо посадових осіб.

Додамо

Замрія вказував у своєму дописі наявність саме броні, ТЦК чомусь пише й робить акцент на відстрочці. Між ними є різниця.

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Контекст

Колишній бойовий медик Роман Замрій на позивний "Йода" заявив у Facebook, що його нібито затримали представники ТЦК попри наявність у нього броні й утримували в підвалі у Чернівцях протягом трьох діб. В результаті його доставили до військової частини.

Про ветерана війни Замрію Як писали Суспільне і Радіо Свобода, Замрій врятував щонайменше 700 українських солдатів на передовій. На фронт вирушив уперше добровольцем ще у 2014 році.

Після повномасштабного вторгнення рф із перервами відслужив три роки — на Луганщині, Донеччині та Херсонщині.

У липні 2023 року повернувся з передової в сімейну медицину. Зазначалося, що Роман сам виховує трьох дітей.

У січні 2024 року Президент Володимир Зеленський нагородив Романа Замрія орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.