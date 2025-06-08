У ТЦК заперечують наявність відстрочки та утримання у підвалі ветерана Замрія
Київ • УНН
Чернівецький ТЦК спростовує утримання ветерана Замрія в підвалі, стверджуючи, що він не мав права на відстрочку. Замрій заявляв про утримання протягом трьох діб, попри наявність броні.
Чернівецький обласний ТЦК та СП відреагував на заяву військового медика і ветеран війни Романа Замрії, який стверджував, що його утримували у підвалі три доби попри наявність у нього бронювання.
В ТЦК заявили, що у підвалі не утримували, а права на відстрочку він не мав, передає УНН.
Коментар щодо публікацій в соцмережах Романа Замрія. 4 червня, в другій половині дня громадянин був зупинений на одному з блокпостів в Чернівецькій області для перевірки документів і запрошений для уточнення військово-облікових даних до 1 відділу Дністровського РТЦК та СП. Права на відстрочку військовозобов’язаний не мав та військово-лікарською комісією був визнаний придатним до проходження військової служби
Чернівецький обласний ТЦК також стверджує, що в приміщенні взводу охорони 1 відділу Дністровського РТЦК та СП (не підвальному) перебував очікуючи на відправку.
З боку представників ТЦК та СП протиправних дій стосовно громадянина не було, вони діяли в межах закону. 5 червня військовозобовʼязаний був зарахований в команду та ввечері вибув з відділу ТЦК та СП. Наступного дня прибув у визначену військову частину для проходження служби за своїм фахом
Окрім того, в ТЦК стверджують, що факти висловлені Замрієм перевіряються, командуванням будуть прийняті відповідні рішення щодо посадових осіб.
Додамо
Замрія вказував у своєму дописі наявність саме броні, ТЦК чомусь пише й робить акцент на відстрочці. Між ними є різниця.
Порушення з боку ТЦК: Лубінець повідомив про понад 1,5 тисячі скарг від громадян01.05.25, 11:58 • 10720 переглядiв
Контекст
Колишній бойовий медик Роман Замрій на позивний "Йода" заявив у Facebook, що його нібито затримали представники ТЦК попри наявність у нього броні й утримували в підвалі у Чернівцях протягом трьох діб. В результаті його доставили до військової частини.
Про ветерана війни Замрію Як писали Суспільне і Радіо Свобода, Замрій врятував щонайменше 700 українських солдатів на передовій. На фронт вирушив уперше добровольцем ще у 2014 році.
Після повномасштабного вторгнення рф із перервами відслужив три роки — на Луганщині, Донеччині та Херсонщині.
У липні 2023 року повернувся з передової в сімейну медицину. Зазначалося, що Роман сам виховує трьох дітей.
У січні 2024 року Президент Володимир Зеленський нагородив Романа Замрія орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.