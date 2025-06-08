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В ТЦК отрицают наличие отсрочки и удержание в подвале ветерана Замрия

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Черновицкий ТЦК опровергает удержание ветерана Замрия в подвале, утверждая, что он не имел права на отсрочку. Замрий заявлял об удержании в течение трех суток, несмотря на наличие брони.

В ТЦК отрицают наличие отсрочки и удержание в подвале ветерана Замрия

Черновицкий областной ТЦК и СП отреагировал на заявление военного медика и ветерана войны Романа Замрии, который утверждал, что его удерживали в подвале трое суток, несмотря на наличие у него бронирования.

В ТЦК заявили, что в подвале не удерживали, а права на отсрочку он не имел, передает УНН.

Комментарий относительно публикаций в соцсетях Романа Замрия. 4 июня, во второй половине дня гражданин был остановлен на одном из блокпостов в Черновицкой области для проверки документов и приглашен для уточнения военно-учетных данных в 1 отдел Днестровского РТЦК и СП. Права на отсрочку военнообязанный не имел и военно-врачебной комиссией был признан годным к прохождению военной службы

- говорится в сообщении ТЦК. 

Черновицкий областной ТЦК также утверждает, что в помещении взвода охраны 1 отдела Днестровского РТЦК и СП (не подвальном) находился в ожидании отправки.

Со стороны представителей ТЦК и СП противоправных действий в отношении гражданина не было, они действовали в рамках закона. 5 июня военнообязанный был зачислен в команду и вечером выбыл из отдела ТЦК и СП. На следующий день прибыл в определенную воинскую часть для прохождения службы по своей специальности

- заявляют в ТЦК. 

Кроме того, в ТЦК утверждают, что факты, высказанные Замрием, проверяются, командованием будут приняты соответствующие решения в отношении должностных лиц. Добавим Замрия указывал в своем сообщении наличие именно брони, ТЦК почему-то пишет и делает акцент на отсрочке. Между ними есть разница.

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Контекст

Бывший боевой медик Роман Замрий на позывной "Йода" заявил в Facebook, что его якобы задержали представители ТЦК несмотря на наличие у него брони и удерживали в подвале в Черновцах в течение трех суток. В результате его доставили в воинскую часть.

О ветеране войны Замрии Как писали Суспильне и Радио Свобода, Замрий спас не менее 700 украинских солдат на передовой. На фронт отправился впервые добровольцем еще в 2014 году. После полномасштабного вторжения россии с перерывами отслужил три года — в Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

В июле 2023 года вернулся с передовой в семейную медицину. Отмечалось, что Роман сам воспитывает троих детей.

В январе 2024 года Президент Владимир Зеленский наградил Романа Замрия орденом "За заслуги" III степени.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
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Украина
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