В Одесі чоловік вдарив ножем військового ТЦК - соцмережі

У соцмережі шириться інформація, що в Одесі чоловік, який тікав від військового ТЦК, вдарив останнього ножем, передає УНН.

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Як стверджується в мережі, в Одесі по вулиці Шота Руставелі чоловік вдарив ножем військовослужбовця ТЦК. Повідомляється, що чоловік нібито тікав від військового ТЦК, проте був затриманий. Після чого він дістав ніж та вдарив військового. Останнього забрали до лікарні, а чоловіка нібито відвезли до відділку поліції.

Наразі ні ТЦК, ні поліція Одеської області не коментували ситуацію.

Нагадаємо

Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулася до ТЦК та СП Чернівецької області для проведення ними службового розслідування щодо ймовірного утримання військового медика і ветерана війни Романа Замрія. Також скеровано звернення до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції.