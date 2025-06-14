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Корректировал ракетные удары по военным и технике: в Запорожье задержали еще одного агента фсб

Киев • УНН

 • 462 просмотра

СБУ задержала в Запорожье агента фсб, 42-летнего местного жителя, который собирал координаты для наведения атак рф. Он снимал объекты и устанавливал камеры для отслеживания техники.

Корректировал ракетные удары по военным и технике: в Запорожье задержали еще одного агента фсб

Служба безопасности задержала в Запорожье еще одного агента фсб. Им оказался 42-летний местный житель, который работал на оккупантов как корректировщик. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

По материалам дела, в поле зрения российской спецслужбы он попал, когда публиковал пророссийские комментарии в Телеграм-каналах.

После дистанционной вербовки агент получил задание от куратора: собирать координаты для наведения воздушных атак рф по областному центру.

Врага особенно интересовали локации блокпостов и других мест скопления военных, а также расположение промышленных предприятий, особенно оборонных заводов. Чтобы навести российские авиаудары на потенциальные цели, агент снимал объекты на камеру и обозначал локации на гугл-картах. Кроме этого, предатель установил рядом с одной из местных трасс скрытую миникамеру с функцией удаленного доступа для фсб

- говорится в сообщении.

С помощью видеоустройства оккупанты отслеживали количество бронетехники Сил обороны, двигавшейся в направлении южного фронта.

Киберспециалисты СБУ разоблачили предателя и задержали по месту жительства. У него изъят телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним

В ночь на 14 июня Запорожье атаковали 14 шахедов, ранены двое полицейских. Загорелось гуманитарное предприятие, повреждены автомобили, магазин и остановка транспорта.

Планировал взорвать украинского военнослужащего в Одессе: задержан агент фсб14.06.25, 10:55 • 1288 просмотров

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ВойнаКриминал и ЧП
Украина
Запорожье
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