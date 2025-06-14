Нічна атака на Запоріжжя: поранені двоє поліцейських

Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя поранення отримали двоє поліцейських. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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За його словами, місто атакували 14 ворожих шахедів.

Через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені автівки, магазин та зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках - написав Федоров.

Він додав, що медики Запоріжжя надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Нагадаємо

В ніч на суботу, 14 червня, ворог атакував Запоріжжя. Внаслідок ударів у місті сталися кілька займань. О 4:15 у Запоріжжі та області було оголошено відбій повітряної тривоги.

Напередодні внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області загинула людина, троє поранені. Окупанти завдали 496 ударів по 14 населених пунктах області.

Також напередодні внаслідок авіаудару по Новогригорівці на Запоріжжі постраждала одна людина, зруйновані будинки.

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