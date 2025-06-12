Внаслідок авіаудару по Запорізькій області поранена людина - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару по Новогригорівці на Запоріжжі поранено людину, будинки зруйновані. Росіяни завдали по Новогригорівці щонайменше чотири авіаудари.
Внаслідок авіаудару по Новогригорівці на Запоріжжі постраждала одна людина, зруйновані будинки.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Одна людина поранена, зруйновані будинки, в одному з них - пожежа: ворог атакував Гуляйпільську громаду. Росіяни нанесли по Новогригорівці щонайменше чотири авіаудари
Нагадаємо
Упродовж доби 11 червня окупанти завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області, поранено дві людини.