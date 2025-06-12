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Внаслідок авіаудару по Запорізькій області поранена людина - ОВА

Київ • УНН

 • 1218 перегляди

Внаслідок авіаудару по Новогригорівці на Запоріжжі поранено людину, будинки зруйновані. Росіяни завдали по Новогригорівці щонайменше чотири авіаудари.

Внаслідок авіаудару по Запорізькій області поранена людина - ОВА

Внаслідок авіаудару по Новогригорівці на Запоріжжі постраждала одна людина, зруйновані будинки.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН

Деталі

Одна людина поранена, зруйновані будинки, в одному з них - пожежа: ворог атакував Гуляйпільську громаду. Росіяни нанесли по Новогригорівці щонайменше чотири авіаудари

- повідомив Федоров.

Нагадаємо

Упродовж доби 11 червня окупанти завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області, поранено дві людини. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Федоров Іван Сергійович
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