Внаслідок авіаудару по Запорізькій області поранена людина - ОВА

Внаслідок авіаудару по Новогригорівці на Запоріжжі постраждала одна людина, зруйновані будинки.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Одна людина поранена, зруйновані будинки, в одному з них - пожежа: ворог атакував Гуляйпільську громаду. Росіяни нанесли по Новогригорівці щонайменше чотири авіаудари - повідомив Федоров.

Нагадаємо

Упродовж доби 11 червня окупанти завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області, поранено дві людини.