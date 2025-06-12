Атака ворога по Запоріжжю: є поранені, пошкоджені будинки та авто
Київ • УНН
Протягом 11 червня окупанти 498 разів атакували 16 населених пунктів Запорізької області. В результаті обстрілів двоє людей отримали поранення, пошкоджено будинки та автомобілі.
Упродовж доби 11 червня окупанти завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області, поранено дві людини. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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За його словами, ворог здійснив 9 авіаційних обстрілів Веселянки, Приморського, Гуляйполя, Обратного, Новоандріївки, Ольгівського та Білогір’я:
- 295 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Новояковлівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
- 7 обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Кам’янське Гуляйполе, Малу Токмачку і Новоданилівку.
- 187 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.
"Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів", - інформував Федоров.
Нагадаємо
Напередодні дві людини були поранені внаслідок атаки ворожого FPV-дрона у Запорізькій області. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, росіяни атакували цивільний автомобіль у Малокатеринівці.
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