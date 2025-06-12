Атака ворога по Запоріжжю: є поранені, пошкоджені будинки та авто

Упродовж доби 11 червня окупанти завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області, поранено дві людини. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

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За його словами, ворог здійснив 9 авіаційних обстрілів Веселянки, Приморського, Гуляйполя, Обратного, Новоандріївки, Ольгівського та Білогір’я:

295 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Новояковлівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

7 обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Кам’янське Гуляйполе, Малу Токмачку і Новоданилівку.

187 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.

"Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів", - інформував Федоров.

Нагадаємо

Напередодні дві людини були поранені внаслідок атаки ворожого FPV-дрона у Запорізькій області. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, росіяни атакували цивільний автомобіль у Малокатеринівці.

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