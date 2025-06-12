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Атака ворога по Запоріжжю: є поранені, пошкоджені будинки та авто

Київ • УНН

 • 1586 перегляди

Протягом 11 червня окупанти 498 разів атакували 16 населених пунктів Запорізької області. В результаті обстрілів двоє людей отримали поранення, пошкоджено будинки та автомобілі.

Атака ворога по Запоріжжю: є поранені, пошкоджені будинки та авто

Упродовж доби 11 червня окупанти завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області, поранено дві людини. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

За його словами, ворог здійснив 9 авіаційних обстрілів Веселянки, Приморського, Гуляйполя, Обратного, Новоандріївки, Ольгівського та Білогір’я:

  • 295 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Новояковлівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
    • 7 обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Кам’янське Гуляйполе, Малу Токмачку і Новоданилівку.
      • 187 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.

        "Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів", - інформував Федоров.

        Нагадаємо

        Напередодні дві людини були поранені внаслідок атаки ворожого FPV-дрона у Запорізькій області. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, росіяни атакували цивільний автомобіль у Малокатеринівці.

        Нічні удари по Харкову: вже 12 поранених, серед них діти12.06.25, 05:02 • 8972 перегляди

        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        Війна
        Запорізька область
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