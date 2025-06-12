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Нічні удари по Харкову: вже 12 поранених, серед них діти

Київ • УНН

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Вночі 12 червня ворог атакував Харків дронами-камікадзе, зафіксовано 11 влучань. Постраждали житлові райони, навчальні заклади, є поранені, серед яких діти.

Нічні удари по Харкову: вже 12 поранених, серед них діти

Кількість поранених унаслідок ворожих ударів по Харкову в ніч на четвер, 12 червня, зросла до 12-ти. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, серед постраждалих - 2-річний хлопчик, 12-річна дівчинка, а також 16-річна та 17-річна дівчини.

Синєгубов також конкретизував, що ворожих ударів зазнали 3 райони Харкова:

  • Шевченківський район. Влучання в землю на території навчального закладу. Внаслідок обстрілу спалахнула трава та сміття. Пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку. Також зафіксовано влучання БпЛА типу "Герань-2" в землю. Пошкоджено скління 3-х багатоквартирних житлових будинків. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава на площі 100 м.кв.
    • Слобідський район. Внаслідок обстрілу спалахнув магазин на площі 200 м.кв. Пошкоджено будівлю магазину.
      • Салтівський район. Внаслідок влучання БпЛА біля житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхової будівлі. Влучання БпЛА в дах технічного поверху 9-поверхової житлової будівлі. Спалахнула пожежа. На даху складського приміщення виявлено нерозірваний БпЛА.

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        У свою чергу міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що з 01:37 до 03:08 ворог атакував Харків дронами-камікадзе. Зафіксовано 11 влучань і ще один "шахед", який не вибухнув.

        Під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках. Зафіксовано щонайменше 12 постраждалих, серед них - 4 дитини

        - розповів Терехов.

        За його словами, пожежі виникали на територіях житлових будинків та освітніх закладів.

        "У деяких випадках уламки падали прямо біля дитячих майданчиків. Один із ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту", - зазначив мер Харкова.

        Нагадаємо

        Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Харків 7 червня зросла до шести. На території підприємства виявили тіло ще однієї загиблої жінки.

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        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        Війна
        Синєгубов Олег Васильович
        Ігор Терехов
        Шахед-136
        Харків
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