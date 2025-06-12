Ночные удары по Харькову: уже 12 раненых, среди них дети

Количество раненых в результате вражеских ударов по Харькову в ночь на четверг, 12 июня, возросло до 12-ти. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

По его словам, среди пострадавших - 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, а также 16-летняя и 17-летняя девушки.

Синегубов также конкретизировал, что вражеским ударам подверглись 3 района Харькова:

Шевченковский район. Попадание в землю на территории учебного заведения. В результате обстрела загорелась трава и мусор. Повреждено остекление многоэтажного жилого дома. Также зафиксировано попадание БПЛА типа "Герань-2" в землю. Повреждено остекление 3-х многоквартирных жилых домов. В результате падения обломков вражеского беспилотника горела трава на площади 100 м.кв.

Слободской район. В результате обстрела загорелся магазин на площади 200 м.кв. Повреждено здание магазина.

Салтовский район. В результате попадания БПЛА возле жилой многоэтажки загорелись гражданские автомобили. Также поврежден фасад многоэтажного здания. Попадание БПЛА в крышу технического этажа 9-этажного жилого дома. Вспыхнул пожар. На крыше складского помещения обнаружен неразорвавшийся БПЛА.

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В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что с 01:37 до 03:08 враг атаковал Харьков дронами-камикадзе. Зафиксировано 11 попаданий и еще один "шахед", который не взорвался.

Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах. Зафиксировано не менее 12 пострадавших, среди них - 4 ребенка - рассказал Терехов.

По его словам, пожары возникали на территориях жилых домов и образовательных учреждений.

"В некоторых случаях обломки падали прямо возле детских площадок. Один из ударов повредил лифтовую шахту многоэтажки, другой разрушил часть нежилого здания и остановку общественного транспорта", - отметил мэр Харькова.

Напомним

Количество погибших в результате российской атаки на Харьков 7 июня возросло до шести. На территории предприятия обнаружили тело еще одной погибшей женщины.

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