Ночные удары по Харькову: уже 12 раненых, среди них дети

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
11 июня, 16:32 • 20236 просмотра

Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский

Эксклюзив
11 июня, 13:57 • 62951 просмотра

“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям

Эксклюзив
11 июня, 12:47 • 71152 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Эксклюзив
11 июня, 12:09 • 75292 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 84775 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 88627 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 161927 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 69370 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 91226 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 63602 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.2м/с
90%
747мм
Популярные новости

Нацгвардия отменила тендер на закупку оборудования для разгона протестов

11 июня, 17:08 • 4920 просмотра

Великобритания, Испания и ЕС достигли "исторического соглашения" по Гибралтару

11 июня, 17:58 • 33551 просмотра

Греция предлагает создать транспортный коридор от Александрополя до Одессы при поддержке ЕС

11 июня, 18:24 • 6716 просмотра

Работали более четырехсот спасателей: в Киеве завершили ликвидацию последствий атаки 10 июня

11 июня, 19:14 • 2684 просмотра

В Киевской области заметили смерч: видео из соцсетей

22:57 • 3756 просмотра
публикации

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

11 июня, 16:11 • 67245 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11 июня, 11:05 • 135462 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

11 июня, 06:29 • 161929 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 351583 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 305243 просмотра
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Александр Вучич

Майя Санду

Игорь Терехов

Кириакос Мицотакис

Актуальные места

Украина

Молдова

Одесса

Сербия

Греция

Реклама
УНН Lite

Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

11 июня, 15:50 • 38500 просмотра

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 67523 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 75398 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 99890 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 79587 просмотра
Актуальное

Северный поток — 2

Ми-24

Ил-78

Гривна

Ту-160

Ночные удары по Харькову: уже 12 раненых, среди них дети

Киев • УНН

 • 1840 просмотра

Ночью 12 июня враг атаковал Харьков дронами-камикадзе, зафиксировано 11 попаданий. Пострадали жилые районы, учебные заведения, есть раненые, среди которых дети.

Ночные удары по Харькову: уже 12 раненых, среди них дети

Количество раненых в результате вражеских ударов по Харькову в ночь на четверг, 12 июня, возросло до 12-ти. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

По его словам, среди пострадавших - 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, а также 16-летняя и 17-летняя девушки.

Синегубов также конкретизировал, что вражеским ударам подверглись 3 района Харькова:

  • Шевченковский район. Попадание в землю на территории учебного заведения. В результате обстрела загорелась трава и мусор. Повреждено остекление многоэтажного жилого дома. Также зафиксировано попадание БПЛА типа "Герань-2" в землю. Повреждено остекление 3-х многоквартирных жилых домов. В результате падения обломков вражеского беспилотника горела трава на площади 100 м.кв.
    • Слободской район. В результате обстрела загорелся магазин на площади 200 м.кв. Повреждено здание магазина.
      • Салтовский район. В результате попадания БПЛА возле жилой многоэтажки загорелись гражданские автомобили. Также поврежден фасад многоэтажного здания. Попадание БПЛА в крышу технического этажа 9-этажного жилого дома. Вспыхнул пожар. На крыше складского помещения обнаружен неразорвавшийся БПЛА.

        Оккупанты ударили "молнией" по Харькову, поврежден частный дом11.06.25, 19:53 • 10348 просмотров

        В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что с 01:37 до 03:08 враг атаковал Харьков дронами-камикадзе. Зафиксировано 11 попаданий и еще один "шахед", который не взорвался.

        Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах. Зафиксировано не менее 12 пострадавших, среди них - 4 ребенка

        - рассказал Терехов.

        По его словам, пожары возникали на территориях жилых домов и образовательных учреждений.

        "В некоторых случаях обломки падали прямо возле детских площадок. Один из ударов повредил лифтовую шахту многоэтажки, другой разрушил часть нежилого здания и остановку общественного транспорта", - отметил мэр Харькова.

        Напомним

        Количество погибших в результате российской атаки на Харьков 7 июня возросло до шести. На территории предприятия обнаружили тело еще одной погибшей женщины.

        Не поджог и не диверсия: в здании одного из районных ТЦК Харькова произошел пожар11.06.25, 21:59 • 1914 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Война
        Олег Синегубов
        Игорь Терехов
        Шахед-136
        Харьков
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9