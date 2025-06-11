Оккупанты ударили "молнией" по Харькову, поврежден частный дом
Киев • УНН
В Салтовском районе Харькова вражеский беспилотник "молния" попал в частный дом, повредив его и забор. Информации о пострадавших пока не поступало.
В Харькове зафиксировано попадание вражеского беспилотника "молния", поврежден частный дом и забор. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Зафиксирован удар вражеского беспилотника "молния". Предварительно - по Салтовскому району. Последствия уточняются
По словам городского головы Харькова, в результате удара БПЛА "молния" по Салтовскому району поврежден частный дом и забор. О пострадавших информация не поступала.
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