Оккупанты ударили "молнией" по Харькову, поврежден частный дом

В Харькове зафиксировано попадание вражеского беспилотника "молния", поврежден частный дом и забор. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Зафиксирован удар вражеского беспилотника "молния". Предварительно - по Салтовскому району. Последствия уточняются - сообщил Терехов.

По словам городского головы Харькова, в результате удара БПЛА "молния" по Салтовскому району поврежден частный дом и забор. О пострадавших информация не поступала.

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