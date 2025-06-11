Окупанти вдарили "молнією" по Харкову, пошкоджено приватний будинок
Київ • УНН
У Салтівському районі Харкова ворожий безпілотник "молнія" влучив у приватний будинок, пошкодивши його та паркан. Інформації про постраждалих наразі не надходило.
У Харкові зафіксовано влучання ворожого безпілотника "молнія", пошкоджено приватний будинок та паркан. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Зафіксовано удар ворожого безпілотника "молнія". Попередньо - по Салтівському району. Наслідки уточнюються
За словами міського голови Харкова, у наслідок удару БПЛА "молнія" по Салтівському району пошкоджено приватний будинок та паркан. Про постраждалих інформація не надходила.
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