Кількість жертв нічної атаки рф на Харків зросла до чотирьох
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Харкова кількість загиблих зросла до чотирьох осіб. Серед загиблих – подружжя, чоловік помер вранці, а дружина – вдень.
У Харкові кількість жертв у результаті нічної атаки рф зросла до чотирьох, передає УНН.
Щойно стало відомо про смерть ще однієї людини, що отримала поранення внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу. Вранці у лікарні помер її чоловік, а зараз і вона, його дружина
Нагадаємо
11 червня російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста - Слобідський та Основ'янський. Ворог застосував щонайменше 17 БпЛА. Влучання зафіксовані по приватних та багатоквартирних будинках і підприємствах. Виникли пожежі. Внаслідок атак також пошкоджено магазини, кіоски, автомобілі, тролейбуси тощо.
Нічна атака рф на Харків забрала життя трьох людей11.06.25, 09:25 • 2162 перегляди