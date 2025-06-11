Кількість жертв нічної атаки рф на Харків зросла до чотирьох

У Харкові кількість жертв у результаті нічної атаки рф зросла до чотирьох, передає УНН.

Щойно стало відомо про смерть ще однієї людини, що отримала поранення внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу. Вранці у лікарні помер її чоловік, а зараз і вона, його дружина - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо

11 червня російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста - Слобідський та Основ'янський. Ворог застосував щонайменше 17 БпЛА. Влучання зафіксовані по приватних та багатоквартирних будинках і підприємствах. Виникли пожежі. Внаслідок атак також пошкоджено магазини, кіоски, автомобілі, тролейбуси тощо.

Нічна атака рф на Харків забрала життя трьох людей