Нічна атака рф на Харків забрала життя трьох людей
Київ • УНН
У опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, якого було госпіталізовано з важкими опіками. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 60 постраждалих.
Кількість жертв нічної атаки рф на Харків зросла до трьох, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки Харкова. Щойно в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками
Нагадаємо
Раніше було відомо про двох загиблих та 60 постраждалих, серед яких девʼять дітей, внаслідок нічної атаки рф на Харків.
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 60, двоє загиблих11.06.25, 07:52 • 2516 переглядiв
За даними слідства, 11 червня російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста - Слобідський та Основ'янський. Ворог застосував щонайменше 17 БпЛА. Влучання зафіксовані по приватних та багатоквартирних будинках і підприємствах. Виникли пожежі. Внаслідок атак також пошкоджено магазини, кіоски, автомобілі, тролейбуси тощо.