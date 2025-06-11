Нічна атака рф на Харків забрала життя трьох людей

Кількість жертв нічної атаки рф на Харків зросла до трьох, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки Харкова. Щойно в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками