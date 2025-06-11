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Нічна атака рф на Харків забрала життя трьох людей

Київ • УНН

 • 922 перегляди

У опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, якого було госпіталізовано з важкими опіками. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 60 постраждалих.

Нічна атака рф на Харків забрала життя трьох людей

Кількість жертв нічної атаки рф на Харків зросла до трьох, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки Харкова. Щойно в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками

- написав Синєгубов.

Нагадаємо

Раніше було відомо про двох загиблих та 60 постраждалих, серед яких девʼять дітей, внаслідок нічної атаки рф на Харків.

Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 60, двоє загиблих11.06.25, 07:52 • 2516 переглядiв

За даними слідства, 11 червня російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста - Слобідський та Основ'янський. Ворог застосував щонайменше 17 БпЛА. Влучання зафіксовані по приватних та багатоквартирних будинках і підприємствах. Виникли пожежі. Внаслідок атак також пошкоджено магазини, кіоски, автомобілі, тролейбуси тощо.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Харків
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