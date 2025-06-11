Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 60, двоє загиблих

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Харків у ніч на середу, 11 червня, зросла до 60-ти. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Нацполіції.

Деталі

Зазначається, що внаслідок обстрілів загинули 65-річний чоловік та 47-річна жінка. Різні травми отримали 60 харків'ян.

Серед постраждалих – дев'ятеро дітей, трьох з яких доставили до лікарні, іншим надали допомогу на місці - повідомили правоохоронці.

У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів подробиці нічної атаки:

Влучання БпЛА в житлові багатоповерхівки, приватні будинки та громадський транспорт;

вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька автомобілів;

зайнялися пожежі у Слобідському та Основ'янському районах міста.

"Працівники ДСНС ліквідовують наслідки ударів. Медики та психологи надають постраждалим висококваліфіковану допомогу", - резюмував Синєгубов.

У Харківській ОВА показали наслідки удару рф по дитячій залізниці