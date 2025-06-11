Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 60, двоє загиблих
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Харків загинули двоє людей, 60 отримали поранення, серед них дев'ятеро дітей. Ворог влучив у житлові будинки, громадський транспорт, спричинив пожежі.
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Харків у ніч на середу, 11 червня, зросла до 60-ти. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Нацполіції.
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Зазначається, що внаслідок обстрілів загинули 65-річний чоловік та 47-річна жінка. Різні травми отримали 60 харків'ян.
Серед постраждалих – дев'ятеро дітей, трьох з яких доставили до лікарні, іншим надали допомогу на місці
У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів подробиці нічної атаки:
- Влучання БпЛА в житлові багатоповерхівки, приватні будинки та громадський транспорт;
- вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька автомобілів;
- зайнялися пожежі у Слобідському та Основ'янському районах міста.
"Працівники ДСНС ліквідовують наслідки ударів. Медики та психологи надають постраждалим висококваліфіковану допомогу", - резюмував Синєгубов.
У Харківській ОВА показали наслідки удару рф по дитячій залізниці07.06.25, 19:59 • 4126 переглядiв