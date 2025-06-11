Удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 60, двое погибших

Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков в ночь на среду, 11 июня, возросло до 60-ти. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Детали

Отмечается, что в результате обстрелов погибли 65-летний мужчина и 47-летняя женщина. Различные травмы получили 60 харьковчан.

Среди пострадавших – девять детей, трое из которых доставлены в больницу, другим оказана помощь на месте - сообщили правоохранители.

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал подробности ночной атаки:

Попадание БпЛА в жилые многоэтажки, частные дома и общественный транспорт;

взрывной волной и обломками повреждены несколько автомобилей;

загорелись пожары в Слободском и Основянском районах города.

"Работники ГСЧС ликвидируют последствия ударов. Медики и психологи оказывают пострадавшим высококвалифицированную помощь", - резюмировал Синегубов.

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