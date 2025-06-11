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Удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 60, двое погибших

Киев • УНН

 • 822 просмотра

В результате ночной атаки на Харьков погибли два человека, 60 получили ранения, среди них девять детей. Враг попал в жилые дома, общественный транспорт, вызвал пожары.

Удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 60, двое погибших

Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков в ночь на среду, 11 июня, возросло до 60-ти. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Детали

Отмечается, что в результате обстрелов погибли 65-летний мужчина и 47-летняя женщина. Различные травмы получили 60 харьковчан.

Среди пострадавших – девять детей, трое из которых доставлены в больницу, другим оказана помощь на месте

- сообщили правоохранители.

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал подробности ночной атаки:

  • Попадание БпЛА в жилые многоэтажки, частные дома и общественный транспорт;
    • взрывной волной и обломками повреждены несколько автомобилей;
      • загорелись пожары в Слободском и Основянском районах города.

        "Работники ГСЧС ликвидируют последствия ударов. Медики и психологи оказывают пострадавшим высококвалифицированную помощь", - резюмировал Синегубов.

        В Харьковской ОВА показали последствия удара рф по детской железной дороге07.06.25, 19:59 • 4116 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Война
        Национальная полиция Украины
        Олег Синегубов
        Харьков
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