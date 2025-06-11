Ночная атака рф на Харьков унесла жизни трех человек

Количество жертв ночной атаки рф на Харьков возросло до трех, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Возросло количество погибших в результате ночной атаки Харькова. Только что в ожоговой реанимации умер 65-летний мужчина, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с глубокими обширными ожогами - написал Синегубов.

Напомним

Ранее было известно о двух погибших и 60 пострадавших, среди которых девять детей, в результате ночной атаки рф на Харьков.

Удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 60, двое погибших

По данным следствия, 11 июня российская армия совершила массированный удар беспилотниками по Харькову. Под прицелом были два района города - Слободской и Основянский. Враг применил не менее 17 БпЛА. Попадания зафиксированы по частным и многоквартирным домам и предприятиям. Возникли пожары. В результате атак также повреждены магазины, киоски, автомобили, троллейбусы и тому подобное.