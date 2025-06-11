Количество жертв ночной атаки рф на Харьков возросло до четырех

В Харькове количество жертв в результате ночной атаки рф возросло до четырех, передает УНН.

Только что стало известно о смерти еще одного человека, получившего ранения в результате сегодняшнего ночного обстрела. Утром в больнице скончался ее муж, а сейчас и она, его жена - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Напомним

11 июня российская армия совершила массированный удар беспилотниками по Харькову. Под прицелом были два района города - Слободской и Основянский. Враг применил не менее 17 БпЛА. Попадания зафиксированы по частным и многоквартирным домам и предприятиям. Возникли пожары. В результате атак также повреждены магазины, киоски, автомобили, троллейбусы и т.д.

Ночная атака рф на Харьков унесла жизни трех человек