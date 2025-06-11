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Кількість жертв удару по Харкову 7 червня зросла до шести

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Харків 7 червня зросла до шести. На території підприємства виявили тіло ще однієї загиблої жінки, пошуки ще трьох людей тривають.

Кількість жертв удару по Харкову 7 червня зросла до шести

Кількість загиблих внаслідок масштабної комбінованої атаки рф на Харків, що відбулася 7 червня, зросла до шести людей, передає УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

Як повідомили у прокуратурі, на території підприємства у Київському районі Харкова було виявлено та деблоковано тіло ще однієї загиблої жінки віком 48 років.

Нагадаємо, раніше рятувальники деблокували тіла ще двох працівниць — 46 та 50 років.

Заходи щодо пошуку ще трьох зниклих співробітників тривають.

Нагадаємо

10 червня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару 7 червня, під завалами залишаються 5 людей. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
Ігор Терехов
Харків
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