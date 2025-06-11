Кількість жертв удару по Харкову 7 червня зросла до шести
Київ • УНН
Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Харків 7 червня зросла до шести. На території підприємства виявили тіло ще однієї загиблої жінки, пошуки ще трьох людей тривають.
Кількість загиблих внаслідок масштабної комбінованої атаки рф на Харків, що відбулася 7 червня, зросла до шести людей, передає УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
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Як повідомили у прокуратурі, на території підприємства у Київському районі Харкова було виявлено та деблоковано тіло ще однієї загиблої жінки віком 48 років.
Нагадаємо, раніше рятувальники деблокували тіла ще двох працівниць — 46 та 50 років.
Заходи щодо пошуку ще трьох зниклих співробітників тривають.
Нагадаємо
10 червня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару 7 червня, під завалами залишаються 5 людей.