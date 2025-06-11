Количество жертв удара по Харькову 7 июня возросло до шести
Киев • УНН
Количество погибших в результате российской атаки на Харьков 7 июня возросло до шести. На территории предприятия обнаружили тело еще одной погибшей женщины, поиски еще трех человек продолжаются.
Количество погибших в результате масштабной комбинированной атаки рф на Харьков, которая произошла 7 июня, возросло до шести человек, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Детали
Как сообщили в прокуратуре, на территории предприятия в Киевском районе Харькова было обнаружено и деблокировано тело еще одной погибшей женщины в возрасте 48 лет.
Напомним, ранее спасатели деблокировали тела еще двух работниц — 46 и 50 лет.
Мероприятия по поиску еще трех пропавших сотрудников продолжаются.
Напомним
10 июня городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара 7 июня, под завалами остаются 5 человек.