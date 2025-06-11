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Не поджог и не диверсия: в здании одного из районных ТЦК Харькова произошел пожар

Киев • УНН

 • 342 просмотра

В харьковском ТЦК произошел пожар, людей эвакуировали. Причины выясняются, но в ТЦК отрицают версию поджога, называя ее фейком.

Не поджог и не диверсия: в здании одного из районных ТЦК Харькова произошел пожар

В здании одного из районных ТЦК и СП в Харькове произошел пожар. В ТЦК отметили, что причины пожара устанавливаются, однако отрицали, что это может быть поджог или диверсия, назвав такие заявления фейками вражеской пропаганды. Об этом сообщает Харьковский ОТЦК и СП, передает УНН.

Сегодня, 11 июня, произошел пожар в здании одного из РТЦК и СП города Харькова. Личный состав и граждане, находившиеся в помещении и на территории РТЦК и СП, были эвакуированы. Пожар локализован подразделениями ГСЧС, оперативно прибывшими на место происшествия по вызову дежурной смены ТЦК. Причины пожара будут установлены после соответствующих экспертиз и расследования правоохранительных органов. Подчеркиваем, что источником сообщений о "поджоге" или "диверсии", которые начали активно распространяться в сети, являются российские пропагандистские ресурсы 

- говорится в сообщении.

В ТЦК призвали не распространять непроверенную информацию и откровенные фейки вражеской пропаганды.

На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции. Командование и личный состав областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки оказывают полное содействие работе правоохранительных органов по установлению причин и возможных предпосылок пожара. Во всех ТЦК и СП Харьковщины принимаются меры по усилению пожарной безопасности и будут проведены соответствующие проверки 

- добавили в ТЦК.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала агентов российских спецслужб, которые по заказу государства-агрессора готовили теракты в Днепре и во Львовской области.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Харьков
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