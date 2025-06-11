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Не підпал і не диверсія: у будівлі одного з районних ТЦК Харкова сталася пожежа

Київ • УНН

 • 744 перегляди

У харківському ТЦК сталася пожежа, людей евакуювали. Причини з'ясовують, але в ТЦК заперечують версію підпалу, називаючи її фейком.

Не підпал і не диверсія: у будівлі одного з районних ТЦК Харкова сталася пожежа

У будівлі одного з районних ТЦК та СП у Харкові сталася пожежа. В ТЦК зазначили, що причини пожежі встановлюються, проте заперечили, що це може бути підпал або диверсія, назвавши такі заяви фейками ворожої пропаганди. Про це повідомляє Харківський ОТЦК та СП, передає УНН.

Сьогодні, 11 червня, сталася пожежа у будівлі одного з РТЦК та СП міста Харкова. Особовий склад та громадяни, які перебували у приміщенні та на території РТЦК та СП, були евакуйовані. Пожежа локалізована підрозділами ДСНС, які оперативно прибули на місце події за викликом чергової зміни ТЦК. Причини пожежі будуть встановлені після відповідних експертиз та розслідування правоохоронних органів. Наголошуємо, що джерелом повідомлень про "підпал" або "диверсію", які почали активно поширюватись у мережі, є російські пропагандистські ресурси 

- йдеться в повідомленні.

У ТЦК закликали не поширювати неперевірену інформацію та відверті фейки ворожої пропаганди.

На місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції. Командування та особовий склад обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки надають повне сприяння роботі правоохоронних органів щодо встановлення причин і можливих передумов пожежі. У всіх ТЦК та СП Харківщини вживаються заходи щодо посилення пожежної безпеки та будуть проведені відповідні перевірки 

- додали в ТЦК.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала агентів російських спецслужб, які на замовлення держави-агресора готували теракти у Дніпрі та у Львівській області.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
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