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Готували теракти біля ТЦК у Дніпрі та на Львівщині: СБУ затримала агентів фсб

Київ • УНН

 • 918 перегляди

СБУ затримала агентів російських спецслужб, які готували теракти у Дніпрі та Львівській області. Зловмисники планували підриви біля ТЦК, за що їм загрожує довічне ув'язнення.

Готували теракти біля ТЦК у Дніпрі та на Львівщині: СБУ затримала агентів фсб

Служба безпеки України затримала агентів російських спецслужб, які на замовлення держави-агресора готували теракти у Дніпрі та у Львівській області, передає УНН із посиланням на СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки запобігла терактам, які на замовлення російських спецслужб мали відбутися у Дніпропетровській та Львівській областях. За результатами дій на випередження затримано двох агентів фсб, які порізно готували підриви біля місцевих ТЦК. Також затримано ще одного зловмисника, який виготовляв вибухівки та ховав їх у схрони 

- повідомили в СБУ.

Розслідування встановило, що терористи мали закласти поблизу військових об’єктів саморобні вибухові пристрої. Після того російські спецслужбісти планували дистанційно активувати їх за допомогою телефонів, якими були споряджені вибухівки.

Згідно з матеріалами справ, фігуранти отримали замовлення з рф після того, як їх завербували на Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

Після дистанційного вербування вони отримали від кураторів геолокації схронів, з яких забрали заздалегідь підготовлені СВП. СБУ затримала їх, коли один з фігурантів намагався закласти вибуховий пристрій на місці спланованого теракту, інший агент – доукомплектовував СВП 

- говориться у повідомленні.

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Зазначається, що у Дніпрі "на гарячому" затримано 27-річного місцевого дезертира. Співробітники СБУ затримали агента біля потенційної цілі. На місці події у нього вилучили СВП, споряджений телефоном з функцією віддаленого доступу для окупантів.

Також в СБУ повідомили, що підозрілу поведінку зловмисника біля ТЦК помітили цивільні мешканці. Вони негайно повідомили про це правоохоронцям.

Також на Львівщині затримано 32-річного мешканця Кривого Рогу, який прибув до Стрия, щоб вчинити подвійний теракт у місті.

Спочатку агент за завданням рф планував підірвати мобільний пост ТЦК, а потім припарковане службове авто. Також "по гарячих слідах" затримано 30-річного місцевого мешканця, який виготовив СВП для організації терактів 

- повідомили в СБУ.

Станом на зараз двом підривникам слідчі СБУ повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

• ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб);

• ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Щодо третього фігуранта тривають слідчі дії. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув`язнення з конфіскацією майна.

Нова тактика спецслужб рф: намагаються вербувати українців, видаючи себе за СБУ05.06.25, 12:59 • 2126 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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