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У столиці затримано двох іноземців, які посеред вулиці погрожували гранатою перехожому, вимагаючи 5000 гривень

Київ • УНН

 • 738 перегляди

У Києві затримали двох іноземців, які, погрожуючи гранатою, вимагали у перехожого 5000 гривень. Один із затриманих перебуває в міжнародному розшуку за майнові злочини.

У столиці затримано двох іноземців, які посеред вулиці погрожували гранатою перехожому, вимагаючи 5000 гривень

Зухвалий напад стався на проспекті Соборності. Один із нападників фігурує в міжнародному розшуку. Передає УНН із посиланням на пресслужбу столичних правоохронців.

Деталі

Поліція Києва затримала двох чоловіків, які намагались змусити перехожого переказати їм 5000 гривень.

Відповідно до опублікованого допису Поліції Києва, днями, близько 23:30, до правоохоронців звернувся 34-річний чоловік. Він повідомив, що по проспекту Соборності до нього підійшли двоє невідомих чоловіків.

Погрожуючи застосуванням гранати, нападники, за словами потерпілого змусили його перерахувати на їх рахунок 5000 гривень. 

Оперативники встановили дані підозрюваних та маршрут їх руху.

Зловмисниками виявилися іноземці, віком 34 та 41 років.

Обидва вже мали судимості за майнові злочини, а один із них перебуває в міжнародному розшуку.

Слідчі оголосили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ. Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо

У Києві шахрай ошукав пенсіонерку на 320 тисяч гривень, представившись співробітником СБУ та заявивши, що перевіряє її гроші на приналежність до російських спецслужб.

У Сумах двоє підлітків погрожували підірвати школу і вимагали викуп у розмірі 3 млн грн29.05.25, 15:46 • 2680 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КиївКримінал та НП
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