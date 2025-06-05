У столиці затримано двох іноземців, які посеред вулиці погрожували гранатою перехожому, вимагаючи 5000 гривень
Київ • УНН
У Києві затримали двох іноземців, які, погрожуючи гранатою, вимагали у перехожого 5000 гривень. Один із затриманих перебуває в міжнародному розшуку за майнові злочини.
Зухвалий напад стався на проспекті Соборності. Один із нападників фігурує в міжнародному розшуку. Передає УНН із посиланням на пресслужбу столичних правоохронців.
Деталі
Поліція Києва затримала двох чоловіків, які намагались змусити перехожого переказати їм 5000 гривень.
Відповідно до опублікованого допису Поліції Києва, днями, близько 23:30, до правоохоронців звернувся 34-річний чоловік. Він повідомив, що по проспекту Соборності до нього підійшли двоє невідомих чоловіків.
Погрожуючи застосуванням гранати, нападники, за словами потерпілого змусили його перерахувати на їх рахунок 5000 гривень.
Оперативники встановили дані підозрюваних та маршрут їх руху.
Зловмисниками виявилися іноземці, віком 34 та 41 років.
Обидва вже мали судимості за майнові злочини, а один із них перебуває в міжнародному розшуку.
Слідчі оголосили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ. Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі.
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