В столице задержаны двое иностранцев, которые посреди улицы угрожали гранатой прохожему, требуя 5000 гривен
Киев • УНН
В Киеве задержали двоих иностранцев, которые, угрожая гранатой, требовали у прохожего 5000 гривен. Один из задержанных находится в международном розыске за имущественные преступления.
Дерзкое нападение произошло на проспекте Соборности. Один из нападавших фигурирует в международном розыске. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичных правоохранителей.
Детали
Полиция Киева задержала двух мужчин, которые пытались заставить прохожего перевести им 5000 гривен.
Согласно опубликованному сообщению Полиции Киева, на днях, около 23:30, в правоохранительные органы обратился 34-летний мужчина. Он сообщил, что по проспекту Соборности к нему подошли двое неизвестных мужчин.
Угрожая применением гранаты, нападавшие, по словам потерпевшего, заставили его перечислить на их счет 5000 гривен.
Оперативники установили данные подозреваемых и маршрут их движения.
Злоумышленниками оказались иностранцы, в возрасте 34 и 41 лет.
Оба уже имели судимости за имущественные преступления, а один из них находится в международном розыске.
Следователи объявили задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 187 УКУ. Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Напомним
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