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В столице задержаны двое иностранцев, которые посреди улицы угрожали гранатой прохожему, требуя 5000 гривен

Киев • УНН

 • 710 просмотра

В Киеве задержали двоих иностранцев, которые, угрожая гранатой, требовали у прохожего 5000 гривен. Один из задержанных находится в международном розыске за имущественные преступления.

В столице задержаны двое иностранцев, которые посреди улицы угрожали гранатой прохожему, требуя 5000 гривен

Дерзкое нападение произошло на проспекте Соборности. Один из нападавших фигурирует в международном розыске. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичных правоохранителей.

Детали

Полиция Киева задержала двух мужчин, которые пытались заставить прохожего перевести им 5000 гривен.

Согласно опубликованному сообщению Полиции Киева, на днях, около 23:30, в правоохранительные органы обратился 34-летний мужчина. Он сообщил, что по проспекту Соборности к нему подошли двое неизвестных мужчин.

Угрожая применением гранаты, нападавшие, по словам потерпевшего, заставили его перечислить на их счет 5000 гривен. 

Оперативники установили данные подозреваемых и маршрут их движения.

Злоумышленниками оказались иностранцы, в возрасте 34 и 41 лет.

Оба уже имели судимости за имущественные преступления, а один из них находится в международном розыске.

Следователи объявили задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 187 УКУ. Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним

В Киеве мошенник обманул пенсионерку на 320 тысяч гривен, представившись сотрудником СБУ и заявив, что проверяет ее деньги на принадлежность к российским спецслужбам.

В Сумах двое подростков угрожали взорвать школу и требовали выкуп в размере 3 млн грн29.05.25, 15:46 • 2680 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КиевКриминал и ЧП
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