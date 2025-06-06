Готовили теракты возле ТЦК в Днепре и на Львовщине: СБУ задержала агентов фсб

Служба безопасности Украины задержала агентов российских спецслужб, которые по заказу государства-агрессора готовили теракты в Днепре и во Львовской области, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Контрразведка Службы безопасности предотвратила теракты, которые по заказу российских спецслужб должны были произойти в Днепропетровской и Львовской областях. По результатам действий на опережение задержаны два агента фсб, которые раздельно готовили подрывы возле местных ТЦК. Также задержан еще один злоумышленник, который изготавливал взрывчатки и прятал их в схроны - сообщили в СБУ.

Расследование установило, что террористы должны были заложить вблизи военных объектов самодельные взрывные устройства. После того российские спецслужбисты планировали дистанционно активировать их с помощью телефонов, которыми были снаряжены взрывчатки.

Согласно материалам дел, фигуранты получили заказ из рф после того, как их завербовали на Телеграм-каналах по поиску "легких заработков".

После дистанционной вербовки они получили от кураторов геолокации схронов, из которых забрали заранее подготовленные СВП. СБУ задержала их, когда один из фигурантов пытался заложить взрывное устройство на месте спланированного теракта, другой агент – доукомплектовывал СВП - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Днепре "на горячем" задержан 27-летний местный дезертир. Сотрудники СБУ задержали агента возле потенциальной цели. На месте происшествия у него изъяли СВП, снаряженный телефоном с функцией удаленного доступа для оккупантов.

Также в СБУ сообщили, что подозрительное поведение злоумышленника возле ТЦК заметили гражданские жители. Они немедленно сообщили об этом правоохранителям.

Также во Львовской области задержан 32-летний житель Кривого Рога, который прибыл в Стрый, чтобы совершить двойной теракт в городе.

Сначала агент по заданию рф планировал взорвать мобильный пост ТЦК, а затем припаркованное служебное авто. Также "по горячим следам" задержан 30-летний местный житель, который изготовил СВП для организации терактов - сообщили в СБУ.

По состоянию на сейчас двум подрывникам следователи СБУ сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

• ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению теракта по предварительному сговору группой лиц);

• ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Относительно третьего фигуранта продолжаются следственные действия. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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