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Атака врага по Запорожью: есть раненые, повреждены дома и авто

Киев • УНН

 • 622 просмотра

В течение 11 июня оккупанты 498 раз атаковали 16 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрелов два человека получили ранения, повреждены дома и автомобили.

Атака врага по Запорожью: есть раненые, повреждены дома и авто

В течение суток 11 июня оккупанты нанесли 498 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области, ранены два человека. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, враг совершил 9 авиационных обстрелов Веселянки, Приморского, Гуляйполя, Обратного, Новоандреевки, Ольговского и Белогорья:

  • 295 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Новояковлевку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку.
    • 7 обстрелов из РСЗО накрыли Юрковку, Каменское Гуляйполе, Малую Токмачку и Новоданиловку.
      • 187 артударов пришлись по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки.

        "Поступило 17 сообщений о повреждении частных домов, квартир и автомобилей", - информировал Федоров.

        Напомним

        Накануне два человека были ранены в результате атаки вражеского FPV-дрона в Запорожской области. Как сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, россияне атаковали гражданский автомобиль в Малокатериновке.

        Ночные удары по Харькову: уже 12 раненых, среди них дети12.06.25, 05:02 • 8088 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Война
        Запорожская область
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