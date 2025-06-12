Атака врага по Запорожью: есть раненые, повреждены дома и авто

В течение суток 11 июня оккупанты нанесли 498 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области, ранены два человека. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, враг совершил 9 авиационных обстрелов Веселянки, Приморского, Гуляйполя, Обратного, Новоандреевки, Ольговского и Белогорья:

295 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Новояковлевку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку.

7 обстрелов из РСЗО накрыли Юрковку, Каменское Гуляйполе, Малую Токмачку и Новоданиловку.

187 артударов пришлись по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки.

"Поступило 17 сообщений о повреждении частных домов, квартир и автомобилей", - информировал Федоров.

Напомним

Накануне два человека были ранены в результате атаки вражеского FPV-дрона в Запорожской области. Как сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, россияне атаковали гражданский автомобиль в Малокатериновке.

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