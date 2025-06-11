У Запорізькій області ворожий FPV-дрон поранив двох людей

$41.490.09
47.370.10
ukenru
"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці
Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 18395 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 48305 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 42094 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

10 червня, 14:41 • 48685 перегляди

Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік

Ексклюзив
10 червня, 13:58 • 59962 перегляди

Чи піде НАЗК по сліду аптек Кузьміних? Підстав для проведення перевірки наразі більш ніж достатньо

Ексклюзив
10 червня, 13:21 • 49046 перегляди

росія скуповує радянські двигуни по світу, щоб залишити Україну без можливості ремонтувати літаки - військовий експерт

10 червня, 13:16 • 45432 перегляди

ЄС запропонував 18-й пакет санкцій проти рф: у фокусі - стеля цін на нафту рф у $45, "тіньовий флот" і банки

Ексклюзив
10 червня, 11:54 • 39870 перегляди

Множинне громадянство: остаточного законопроєкту немає, його намагаються швидко доопрацювати

Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 84031 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 169834 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.7м/с
53%
751мм
Популярнi новини

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 14159 перегляди

У Києві триває ліквідація наслідків нічної атаки: пожежу на Оболоні ще не загасили

10 червня, 21:27 • 12998 перегляди

Удар по Харкову: кількість жертв і поранених зросла, серед постраждалих - діти

10 червня, 23:13 • 5756 перегляди

В Ірпені адміністраторку ресторану покарано за російську музику

10 червня, 23:45 • 9564 перегляди

У Сумах вандали пошкодили Алею Слави, зобразивши символ "Z" на банері

01:47 • 11576 перегляди
Публікації

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 49915 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 258812 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 246600 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 237265 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 249434 перегляди
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Дональд Трамп

Ґевін Ньюсом

Піт Гегсет

Актуальні місця

Україна

Харків

Kyiv

Сполучені Штати Америки

Стамбул

Реклама
УНН Lite

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 14238 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 26007 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 54104 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 37805 перегляди

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

10 червня, 11:04 • 73987 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Північний потік — 2

С-400

Безпілотний літальний апарат

Мі-24

У Запорізькій області ворожий FPV-дрон поранив двох людей

Київ • УНН

 • 1350 перегляди

Російський дрон атакував цивільне авто в Малокатеринівці, поранивши двох людей. Минулої доби окупанти завдали 419 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

У Запорізькій області ворожий FPV-дрон поранив двох людей

Дві людини поранені внаслідок атаки ворожого FPV-дрона у Запорізькій області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

За його словами, росіяни атакували цивільний автомобіль у Малокатеринівці.

Автівка пошкоджена. Двоє людей отримали поранення. Їм надається вся необхідна медична допомога

- зазначив Федоров.

Він також розповів, що протягом минулої доби окупанти завдали 419 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 14 повідомлень про пошкодження приватних будинків та об'єктів соціальної та промислової інфраструктури.

Нагадаємо

9 червня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, поранено двох жінок. Зруйновано щонайменше сім приватних будинків, десятки пошкоджено, понівечено газопровід.

На Запоріжжі росіяни вбили чоловіка FPV-дроном: їхав велосипедом05.06.25, 14:00 • 3116 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Запорізька область
Федоров Іван Сергійович
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9