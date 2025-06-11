У Запорізькій області ворожий FPV-дрон поранив двох людей

Дві людини поранені внаслідок атаки ворожого FPV-дрона у Запорізькій області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

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За його словами, росіяни атакували цивільний автомобіль у Малокатеринівці.

Автівка пошкоджена. Двоє людей отримали поранення. Їм надається вся необхідна медична допомога - зазначив Федоров.

Він також розповів, що протягом минулої доби окупанти завдали 419 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 14 повідомлень про пошкодження приватних будинків та об'єктів соціальної та промислової інфраструктури.

Нагадаємо

9 червня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, поранено двох жінок. Зруйновано щонайменше сім приватних будинків, десятки пошкоджено, понівечено газопровід.

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