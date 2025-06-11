В Запорожской области вражеский FPV-дрон ранил двух человек

$41.490.09
47.370.10
ukenru
"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке
Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 17724 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 46373 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 40800 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

10 июня, 14:41 • 47460 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Эксклюзив
10 июня, 13:58 • 58882 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
10 июня, 13:21 • 48636 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

10 июня, 13:16 • 45126 просмотра

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

Эксклюзив
10 июня, 11:54 • 39839 просмотра

Множественное гражданство: окончательного законопроекта нет, его пытаются быстро доработать

Эксклюзив
9 июня, 15:58 • 84001 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
9 июня, 13:46 • 169816 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.4м/с
57%
751мм
Популярные новости

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 12365 просмотра

В Киеве продолжается ликвидация последствий ночной атаки: пожар на Оболони еще не потушили

10 июня, 21:27 • 11697 просмотра

Удар по Харькову: количество жертв и раненых возросло, среди пострадавших - дети

10 июня, 23:13 • 3382 просмотра

В Ирпене администратора ресторана наказали за российскую музыку

23:45 • 6950 просмотра

В Сумах вандалы повредили Аллею Славы, изобразив символ "Z" на баннере

01:47 • 10303 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 257760 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 245555 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 236260 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 248489 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 205271 просмотра
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Пит Хегсетх

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Киев

Соединённые Штаты

Стамбул

Харьков

Реклама
УНН Lite

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 12570 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 25353 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 53525 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 37229 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 73491 просмотра
Актуальное

Северный поток — 2

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Ми-24

В Запорожской области вражеский FPV-дрон ранил двух человек

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

Российский дрон атаковал гражданское авто в Малокатериновке, ранив двух человек. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 419 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

В Запорожской области вражеский FPV-дрон ранил двух человек

Два человека ранены в результате атаки вражеского FPV-дрона в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, россияне атаковали гражданский автомобиль в Малокатериновке.

Автомобиль поврежден. Два человека получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь

- отметил Федоров.

Он также рассказал, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 419 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 14 сообщений о повреждении частных домов и объектов социальной и промышленной инфраструктуры.

Напомним

9 июня российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, ранены две женщины. Разрушено не менее семи частных домов, десятки повреждены, поврежден газопровод.

На Запорожье россияне убили мужчину FPV-дроном: ехал на велосипеде05.06.25, 14:00 • 3116 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Запорожская область
Иван Федоров
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9