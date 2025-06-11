В Запорожской области вражеский FPV-дрон ранил двух человек
Киев • УНН
Российский дрон атаковал гражданское авто в Малокатериновке, ранив двух человек. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 419 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.
Два человека ранены в результате атаки вражеского FPV-дрона в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
По его словам, россияне атаковали гражданский автомобиль в Малокатериновке.
Автомобиль поврежден. Два человека получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь
Он также рассказал, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 419 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 14 сообщений о повреждении частных домов и объектов социальной и промышленной инфраструктуры.
Напомним
9 июня российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, ранены две женщины. Разрушено не менее семи частных домов, десятки повреждены, поврежден газопровод.
На Запорожье россияне убили мужчину FPV-дроном: ехал на велосипеде05.06.25, 14:00 • 3116 просмотров