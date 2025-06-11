В Запорожской области вражеский FPV-дрон ранил двух человек

Два человека ранены в результате атаки вражеского FPV-дрона в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, россияне атаковали гражданский автомобиль в Малокатериновке.

Автомобиль поврежден. Два человека получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь - отметил Федоров.

Он также рассказал, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 419 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 14 сообщений о повреждении частных домов и объектов социальной и промышленной инфраструктуры.

Напомним

9 июня российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, ранены две женщины. Разрушено не менее семи частных домов, десятки повреждены, поврежден газопровод.

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