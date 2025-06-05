На Запорожье россияне убили мужчину FPV-дроном: ехал на велосипеде
Киев • УНН
В Запорожской области 67-летний мужчина погиб в результате атаки вражеского дрона. Он ехал на велосипеде возле Степногорска, когда россияне сбросили дрон.
В Запорожской области российские войска ударили FPV-дроном под Степногорском, погиб мужчина, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
67-летний мужчина погиб в результате атаки вражеского fpv-дрона. Мужчина ехал на велосипеде неподалеку от Степногорска, когда россияне сбросили дрон. К сожалению, человек мужчина на месте
Дополнение
По данным главы ОВА, два человека ранены за минувшие сутки в Запорожской области в результате вражеской атаки на Васильевский район. В течение суток оккупанты нанесли 428 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области, в том числе 20 авиационных обстрелов по Терноватому, Каменскому, Зализничному, Новоандреевке, Ольговскому, Новодаровке, Темировке, Малой Токмачке, Преображенке. Поступило 41 сообщение о повреждении квартир, частных домов и объектов инфраструктуры.