На Запорожье россияне убили мужчину FPV-дроном: ехал на велосипеде

$41.480.16
47.200.23
ukenru
НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%
11:02 • 656 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
08:39 • 25753 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

08:35 • 28371 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

06:46 • 27023 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 53644 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 89552 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 59389 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 57446 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
4 июня, 14:12 • 50779 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

4 июня, 13:08 • 32287 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
5.4м/с
37%
753мм
Популярные новости

Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – CNN

5 июня, 01:21 • 89030 просмотра

Нелегальный бизнес на 10 миллионов гривен: в Украине разоблачили масштабную подпольную фабрику

5 июня, 02:20 • 48782 просмотра

Сенатор Грэм предлагает освободить от пошлин страны, которые помогают Украине

5 июня, 02:33 • 28727 просмотра

К Коалиции РЭБ присоединились еще пять стран - Минобороны Украины

08:57 • 14924 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 11768 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 62781 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 75793 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 136958 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 177693 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 281625 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Юлия Свириденко

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Черниговская область

Харьков

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 12374 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 40768 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 87833 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 281625 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 157734 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Шахед-136

MIM-104 Patriot

The Economist

Х-47М2 "Кинжал"

На Запорожье россияне убили мужчину FPV-дроном: ехал на велосипеде

Киев • УНН

 • 308 просмотра

В Запорожской области 67-летний мужчина погиб в результате атаки вражеского дрона. Он ехал на велосипеде возле Степногорска, когда россияне сбросили дрон.

На Запорожье россияне убили мужчину FPV-дроном: ехал на велосипеде

В Запорожской области российские войска ударили FPV-дроном под Степногорском, погиб мужчина, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

67-летний мужчина погиб в результате атаки вражеского fpv-дрона. Мужчина ехал на велосипеде неподалеку от Степногорска, когда россияне сбросили дрон. К сожалению, человек мужчина на месте

- написал Федоров.

Дополнение

По данным главы ОВА, два человека ранены за минувшие сутки в Запорожской области в результате вражеской атаки на Васильевский район. В течение суток оккупанты нанесли 428 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области, в том числе 20 авиационных обстрелов по Терноватому, Каменскому, Зализничному, Новоандреевке, Ольговскому, Новодаровке, Темировке, Малой Токмачке, Преображенке. Поступило 41 сообщение о повреждении квартир, частных домов и объектов инфраструктуры.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Запорожская область
Степнохирск
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9