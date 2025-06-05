На Запоріжжі росіяни вбили чоловіка FPV-дроном: їхав велосипедом
Київ • УНН
У Запорізькій області 67-річний чоловік загинув внаслідок атаки ворожого дрона. Він їхав велосипедом біля Степногірська, коли росіяни скинули дрон.
У Запорізькій області російські війська вдарили FPV-дроном під Степногірськом, загинув чоловік, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
67-річний чоловік загинув внаслідок атаки ворожого fpv-дрона. Чоловік їхав велосипедом неподалік Степногірська, коли росіяни скинули дрон. На жаль, людина загинула на місці
Доповнення
За даними голови ОВА, двоє людей поранено за минулу добу у Запорізькій області внаслідок ворожої атаки на Василівський район. Впродовж доби окупанти завдали 428 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, у тому числі 20 авіаційних обстрілів по Тернуватому, Камʼянському, Залізничному, Новоандріївці, Ольгівському, Новодарівці, Темирівці, Малій Токмачці, Преображенці. Надійшло 41 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури.