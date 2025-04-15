У Василівському районі Запорізької області окупанти атакували дроном цивільний автомобіль. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків 40 та 73 років, які їхали між селищами Степногірськ та Приморське.
Окупанти здійснили 401 атаку на 15 населених пунктів Запорізької області. Використано 299 БпЛА, 9 обстрілів РСЗВ та 93 артобстріли, пошкоджено інфраструктуру, жертв серед цивільних немає.
Російські війська завдали 373 удари по 11 населеним пунктам Запорізької області, поранивши одну людину у Василівському районі.
Російські війська здійснили 272 атаки на 10 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли, що призвели до руйнувань, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.
За минулу добу російські війська 406 разів атакували 12 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли, що призвело до руйнувань, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.
За минулу добу окупанти 404 рази обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, поранивши одного мирного мешканця.
Три людини були поранені в результаті 341 атаки російських військ на 11 населених пунктів Запорізької області, включаючи ракетні удари, авіаудари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли.
За минулу добу окупанти 371 раз обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, включаючи обстріли з повітря, атаки безпілотних літальних апаратів та ракетно-артилерійські удари, внаслідок чого було зруйновано 6 житлових будинків, але жертв серед мирного населення немає.
Протягом дня окупанти завдали 434 удари по 11 населених пунктах Запорізької області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників і РСЗВ, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.
За минулу добу противник завдав 296 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, застосувавши 79 безпілотників, 5 ракетних обстрілів та 212 артилерійських ударів, внаслідок чого було зруйновано 7 житлових будинків, але жертв серед мирного населення немає.
За добу окупанти 376 разів обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області, зокрема 4 авіаудари, 130 безпілотників, 23 удари з РСЗВ та 219 артилерійських пострілів, внаслідок чого було зруйновано 22 житлових будинки та загинув один мирний житель.
Російські війська завдали 391 удару по 8 населених пунктах в Запорізькій області, включаючи ракетні удари, авіаудари, атаки безпілотників і артилерійські обстріли, в результаті яких були зруйновані житлові будівлі, але жертв серед цивільного населення не було.
Російські війська обстріляли житлові будинки у Степногірську Запорізької області, внаслідок чого загинув чоловік.
За добу російські окупанти 378 разів обстріляли Запорізьку область, поранивши одну людину та пошкодивши житлові будинки у 8 населених пунктах.
Росіяни обстріляли 7 населених пунктів у Запорізькій області, поранивши одну жінку, використовуючи БПЛА, РСЗВ та артилерію у 459 обстрілах.
росія посилює артилерійські обстріли прифронтових районів Запорізької області, здійснивши 1 827 ударів з початку тижня.
Двоє чоловіків та жінка отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу Запорізької області, де за добу окупанти здійснили 260 обстрілів 7 населених пунктів.
Російські війська 346 разів обстріляли населені пункти Запорізької області, в тому числі здійснили ракетний обстріл міста Запоріжжя, внаслідок чого одна людина отримала поранення.
Російські війська 389 разів атакували 8 населених пунктів у Запорізькій області 2 квітня, включаючи авіаудари, РСЗВ, безпілотники та артилерію, що призвело до руйнувань, але обійшлося без жертв.
45-річний чоловік загинув і 60-річний отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів поблизу Новооленівки Запорізького району.
Окупаційні війська рф здійснили артилерійський обстріл села Приморське, що на Запоріжжі. Внаслідок атаки росіян загинула одна людина.
За минулу добу росіяни 213 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області, в результаті чого 1 людина загинула і 3 отримали поранення.
Російські війська завдали 660 ударів по Запорізькій області України за 24 години, в тому числі 56 ударів з безпілотників, що призвело до пошкодження житлових будинків.
За добу ворог обстріляв Запорізьку область понад 180 разів, в результаті чого загинув літній чоловік.
За ніч росіяни обстріляли 19 населених пунктів у Запоріжжі, завдавши 87 ударів з РСЗВ, артилерії та безпілотників.
Двоє цивільних отримали поранення у Запорізькій області внаслідок 156 російських обстрілів по регіону минулої доби.
Літня жінка загинула після того, як російські війська атакували Запорізьку область майже 180 разів.
За даними місцевої влади, російські військові 81 раз завдали ударів по 16 населених пунктах у Запорізькій області України за минулу добу з реактивних систем залпового вогню, артилерії, авіації та безпілотників.
Росіяни обстріляли 22 населених пункти в Запорізькій області, зафіксувавши 104 обстріли, включаючи артилерію, ракети і безпілотники, зруйнувавши деякі житлові будинки та інфраструктуру, але не спричинивши жодних жертв.
За минулу добу російські війська 153 рази обстріляли 25 населених пунктів у Запорізькій області, двоє людей отримали поранення.