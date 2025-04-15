Степногірськ

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 3398 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 6588 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30105 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160781 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139047 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141871 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136288 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136063 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196726 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77735 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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росіяни вдарили дроном по цивільному авто на Запоріжжі: двоє загиблих

У Василівському районі Запорізької області окупанти атакували дроном цивільний автомобіль. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків 40 та 73 років, які їхали між селищами Степногірськ та Приморське.

Війна • 23 жовтня, 11:20 • 15112 перегляди

рф за добу атакувала Запорізьку область маже 300 безпілотниками

Окупанти здійснили 401 атаку на 15 населених пунктів Запорізької області. Використано 299 БпЛА, 9 обстрілів РСЗВ та 93 артобстріли, пошкоджено інфраструктуру, жертв серед цивільних немає.

Війна • 17 серпня, 06:33 • 32867 перегляди

Окупанти завдали 373 удари по Запоріжжю, є поранені

Російські війська завдали 373 удари по 11 населеним пунктам Запорізької області, поранивши одну людину у Василівському районі.

Суспільство • 14 липня, 04:33 • 40079 перегляди

Окупанти завдали 272 удари по Запоріжжю

Російські війська здійснили 272 атаки на 10 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли, що призвели до руйнувань, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Суспільство • 13 липня, 04:30 • 31552 перегляди

Ворожі сили 406 разів вдарили по 12 населеним пунктам у Запорізькій області

За минулу добу російські війська 406 разів атакували 12 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли, що призвело до руйнувань, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Суспільство • 12 липня, 04:36 • 24485 перегляди

Загарбники 404 рази обстріляли 12 населених пунктів у Запорізькій області: поранено мирного мешканця

За минулу добу окупанти 404 рази обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, поранивши одного мирного мешканця.

Суспільство • 11 липня, 04:20 • 24917 перегляди

Окупанти 341 раз ударили по Запоріжжю, поранені троє людей

Три людини були поранені в результаті 341 атаки російських військ на 11 населених пунктів Запорізької області, включаючи ракетні удари, авіаудари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли.

Суспільство • 9 липня, 04:37 • 27524 перегляди

За добу війська рф 371 раз обстріляли 10 населених пунктів у Запорізькій області

За минулу добу окупанти 371 раз обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, включаючи обстріли з повітря, атаки безпілотних літальних апаратів та ракетно-артилерійські удари, внаслідок чого було зруйновано 6 житлових будинків, але жертв серед мирного населення немає.

Суспільство • 6 липня, 04:22 • 29842 перегляди

Окупанти 434 рази вдарили по Запорізькій області

Протягом дня окупанти завдали 434 удари по 11 населених пунктах Запорізької області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників і РСЗВ, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.

Суспільство • 7 червня, 04:46 • 25048 перегляди

Ворог завдав 296 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

За минулу добу противник завдав 296 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, застосувавши 79 безпілотників, 5 ракетних обстрілів та 212 артилерійських ударів, внаслідок чого було зруйновано 7 житлових будинків, але жертв серед мирного населення немає.

Суспільство • 29 травня, 04:18 • 24859 перегляди

За добу окупанти 376 разів обстріляли 8 населених пунктів у Запорізькій області

За добу окупанти 376 разів обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області, зокрема 4 авіаудари, 130 безпілотників, 23 удари з РСЗВ та 219 артилерійських пострілів, внаслідок чого було зруйновано 22 житлових будинки та загинув один мирний житель.

Суспільство • 24 травня, 04:43 • 23825 перегляди

Окупанти 391 раз ударили по Запорізькій області

Російські війська завдали 391 удару по 8 населених пунктах в Запорізькій області, включаючи ракетні удари, авіаудари, атаки безпілотників і артилерійські обстріли, в результаті яких були зруйновані житлові будівлі, але жертв серед цивільного населення не було.

Суспільство • 22 травня, 04:36 • 72029 перегляди

Ворог обстріляв Степногірськ на Запоріжжі: є загиблий

Російські війська обстріляли житлові будинки у Степногірську Запорізької області, внаслідок чого загинув чоловік.

Війна • 20 травня, 11:37 • 15285 перегляди

Окупанти 378 разів обстріляли Запоріжжя, є поранений

За добу російські окупанти 378 разів обстріляли Запорізьку область, поранивши одну людину та пошкодивши житлові будинки у 8 населених пунктах.

Суспільство • 20 травня, 04:16 • 40745 перегляди

459 разів упродовж доби росіяни обстріляли Запоріжжя: є поранені

Росіяни обстріляли 7 населених пунктів у Запорізькій області, поранивши одну жінку, використовуючи БПЛА, РСЗВ та артилерію у 459 обстрілах.

Війна • 19 травня, 07:09 • 62758 перегляди

рф нарощує інтенсивність вогню по територіях, наближених до лінії бойових дій на Запоріжжі

росія посилює артилерійські обстріли прифронтових районів Запорізької області, здійснивши 1 827 ударів з початку тижня.

Війна • 17 травня, 12:15 • 13979 перегляди

Двох чоловіків та жінку поранено під час ворожої атаки на Запоріжжі

Двоє чоловіків та жінка отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу Запорізької області, де за добу окупанти здійснили 260 обстрілів 7 населених пунктів.

Суспільство • 16 травня, 04:10 • 74027 перегляди

Армія рф вдарила понад 340 разів по Запорізькій області: поцілила ракетою по Запоріжжю, є поранений

Російські війська 346 разів обстріляли населені пункти Запорізької області, в тому числі здійснили ракетний обстріл міста Запоріжжя, внаслідок чого одна людина отримала поранення.

Війна • 29 квітня, 04:28 • 24628 перегляди

На Запоріжжі окупанти зруйнували 10 будинків та об'єктів інфраструктури

Російські війська 389 разів атакували 8 населених пунктів у Запорізькій області 2 квітня, включаючи авіаудари, РСЗВ, безпілотники та артилерію, що призвело до руйнувань, але обійшлося без жертв.

Суспільство • 3 квітня, 05:15 • 101236 перегляди

На Запоріжжі внаслідок атак рф загинув чоловік, ще один поранений

45-річний чоловік загинув і 60-річний отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів поблизу Новооленівки Запорізького району.

Війна • 12 березня, 06:42 • 25370 перегляди

росіяни з артилерії атакували село на Запоріжжі: загинула людина

Окупаційні війська рф здійснили артилерійський обстріл села Приморське, що на Запоріжжі. Внаслідок атаки росіян загинула одна людина.

Війна • 2 березня, 14:23 • 29596 перегляди

Запорізьку область росіяни обстріляли понад 210 разів, завдали ракетний удар, є жертва - ОВА

За минулу добу росіяни 213 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області, в результаті чого 1 людина загинула і 3 отримали поранення.

Війна • 26 лютого, 06:28 • 35394 перегляди

росіяни за добу 660 разів вдарили по Запорізькій області, атакували 56 БПЛА: є руйнування

Російські війська завдали 660 ударів по Запорізькій області України за 24 години, в тому числі 56 ударів з безпілотників, що призвело до пошкодження житлових будинків.

Війна • 18 лютого, 09:00 • 33911 перегляди

Ворог за добу вдарив понад 180 разів по Запорізькій області: загинула літня людина

За добу ворог обстріляв Запорізьку область понад 180 разів, в результаті чого загинув літній чоловік.

Війна • 14 лютого, 07:08 • 37310 перегляди

Росіяни обстріляли 19 населених пунктів Запоріжжя за добу

За ніч росіяни обстріляли 19 населених пунктів у Запоріжжі, завдавши 87 ударів з РСЗВ, артилерії та безпілотників.

Війна • 10 лютого, 06:36 • 33601 перегляди

Через обстріли рф Запорізької області за добу постраждали двоє цивільних

Двоє цивільних отримали поранення у Запорізькій області внаслідок 156 російських обстрілів по регіону минулої доби.

Війна • 9 лютого, 08:30 • 23172 перегляди

росіяни за добу майже 180 разів вдарили по Запорізькій області: загинула літня жінка

Літня жінка загинула після того, як російські війська атакували Запорізьку область майже 180 разів.

Війна • 7 лютого, 06:41 • 26910 перегляди

На Запоріжжі армія рф завдала 81 удару: били з РСЗВ, артилерії та авіації, 16 дронових атак

За даними місцевої влади, російські військові 81 раз завдали ударів по 16 населених пунктах у Запорізькій області України за минулу добу з реактивних систем залпового вогню, артилерії, авіації та безпілотників.

Війна • 6 лютого, 06:38 • 28490 перегляди

Окупанти гатили по 22 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 104 удари

Росіяни обстріляли 22 населених пункти в Запорізькій області, зафіксувавши 104 обстріли, включаючи артилерію, ракети і безпілотники, зруйнувавши деякі житлові будинки та інфраструктуру, але не спричинивши жодних жертв.

Війна • 4 лютого, 06:52 • 32158 перегляди

По Запорізькій області прийшлося понад 150 ворожих ударів, двоє людей поранено

За минулу добу російські війська 153 рази обстріляли 25 населених пунктів у Запорізькій області, двоє людей отримали поранення.

Війна • 2 лютого, 06:49 • 30295 перегляди