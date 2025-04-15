Степногірськ

росіяни за добу 660 разів вдарили по Запорізькій області, атакували 56 БПЛА: є руйнування

Російські війська завдали 660 ударів по Запорізькій області України за 24 години, в тому числі 56 ударів з безпілотників, що призвело до пошкодження житлових будинків.