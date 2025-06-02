росія за тиждень цілеспрямовано атакувала екстрені служби майже 10 разів - Клименко

росія цілеспрямовано полює на тих, хто рятує життя. Протягом лише одного тижня - з 26 травня по 2 червня - рятувальники ДСНС потрапили під ворожий вогонь близько десятка разів. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram.

За словами голови українського МВС, за минулий тиждень під ударами опинилися надзвичайники Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Сумської, Харківської областей. Пошкоджено 6 пожежно-рятувальних частин та ще 6 одиниць техніки.

Один із найцинічнішим ударів відбувся сьогодні вранці. В Степногірську Запорізької області після удару дронів-камікадзе по пожежній частині окупанти поцілили вдруге — вже по рятувальниках, які евакуйовували поранених

За словами міністра, внаслідок цієї атаки окупантів пошкоджено 2 авто, поранено 12 рятувальників. Їм надається вся необхідна медична та психологічна допомога.

Це не випадковість. Це - прицільний терор проти екстрених служб. Це - воєнний злочин. Але навіть після таких жорстоких ударів наші рятувальники знову одягають форму, лагодять рятувальну техніку і їдуть туди, де ще хтось дихає під уламками. Вони не здаються. Бо знають, що робота рятувальників - це шанс на життя для інших