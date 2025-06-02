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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"
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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

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росія за тиждень цілеспрямовано атакувала екстрені служби майже 10 разів - Клименко

Київ • УНН

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росія прицільно б'є по рятувальниках ДСНС, за тиждень зафіксовано близько десяти обстрілів у різних областях. Пошкоджено частини та техніку, є поранені серед надзвичайників.

росія за тиждень цілеспрямовано атакувала екстрені служби майже 10 разів - Клименко

росія цілеспрямовано полює на тих, хто рятує життя. Протягом лише одного тижня - з 26 травня по 2 червня - рятувальники ДСНС потрапили під ворожий вогонь близько десятка разів. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram.

Деталі

За словами голови українського МВС, за минулий тиждень під ударами опинилися надзвичайники Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Сумської, Харківської областей. Пошкоджено 6 пожежно-рятувальних частин та ще 6 одиниць техніки.

Один із найцинічнішим ударів відбувся сьогодні вранці. В Степногірську Запорізької області після удару дронів-камікадзе по пожежній частині окупанти поцілили вдруге — вже по рятувальниках, які евакуйовували поранених

- наголосив Клименко.

За словами міністра, внаслідок цієї атаки окупантів пошкоджено 2 авто, поранено 12 рятувальників. Їм надається вся необхідна медична та психологічна допомога.

Це не випадковість. Це - прицільний терор проти екстрених служб. Це - воєнний злочин. Але навіть після таких жорстоких ударів наші рятувальники знову одягають форму, лагодять рятувальну техніку і їдуть туди, де ще хтось дихає під уламками. Вони не здаються. Бо знають, що робота рятувальників - це шанс на життя для інших

- додав міністр.

Нагадаємо

У ніч на 2 червня російські війська обстріляли також підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок атаки чого поранення отримали двоє цивільних та водій карети швидкої допомоги.

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаКримінал та НП
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Степногірськ
Ігор Клименко
Україна
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