росіяни атакували підрозділ ДСНС у Нікополі: троє постраждалих
Київ • УНН
російські війська обстріляли підрозділ ДСНС у Нікополі. Поранення отримали двоє цивільних та водій швидкої допомоги, пошкоджено будівлю.
російські війська вночі обстріляли підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок атаки чого поранення отримали двоє цивільних та водій карети швидкої допомоги. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал ДСНС України.
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Під час атаки пошкоджено вікна, стіни та вхід до укриття, де на момент удару перебували рятувальники.
Внаслідок обстрілу постраждали двоє мирних жителів. Надзвичайники оперативно надали їм допомогу та укрили в захисному приміщенні, очікуючи приїзду медиків.
Після прибуття бригади швидкої, російські агресори здійснили повторний обстріл, унаслідок чого травмовано водія. Медичні працівники були змушені повернутися до місця базування.
Дніпропетровщина вночі була під російською атакою дронів: є постраждалі27.05.25, 08:23 • 2934 перегляди
Поранених цивільних рятувальники доставили до лікарні службовим транспортом.
Нагадаємо
У Нікополі на Дніпропетровщині 30 травня російські війська атакували дроном пожежне депо з автомобілем рятувальників, а потім завдали ще удару – по адміністративній будівлі.