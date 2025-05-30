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У Нікополі росіяни дроном вдарили по пожежному депо: показали наслідки

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Російські війська атакували дроном пожежне депо в Нікополі, пошкодивши будівлю та пожежний автомобіль. Через десять хвилин ворог завдав ще одного удару по адмінбудівлі.

У Нікополі росіяни дроном вдарили по пожежному депо: показали наслідки

У Нікополі на Дніпропетровщині російські війська атакували дроном пожежне депо з автомобілем рятувальників, а потім завдали ще удару - по адміністративній будівлі, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.

росіяни прицільно вдарили дроном по території підрозділу ДСНС у Нікополі, що на Дніпропетровщині. Внаслідок удару пошкоджено пожежне депо та пожежно-рятувальний автомобіль

- повідомили у ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, на цьому агресор не зупинився - уже за десять хвилин завдав другого удару, цього разу влучивши по адміністративній будівлі.

"На щастя, рятувальники не постраждали", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, уночі ворог продовжував бити по Нікопольщині артилерією і БпЛА. Під ударом були райцентр, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда і газогін. Загиблих та постраждалих немає. Вранці оборонці збили над Дніпропетровщиною ворожий БпЛА.

Юлія Шрамко

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