В Никополе россияне дроном ударили по пожарному депо: показали последствия

В Никополе Днепропетровской области российские войска атаковали дроном пожарное депо с автомобилем спасателей, а затем нанесли еще удар - по административному зданию, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

россияне прицельно ударили дроном по территории подразделения ГСЧС в Никополе, что в Днепропетровской области. В результате удара повреждены пожарное депо и пожарно-спасательный автомобиль - сообщили в ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, на этом агрессор не остановился - уже через десять минут нанес второй удар, на этот раз попав по административному зданию.

"К счастью, спасатели не пострадали", - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью враг продолжал бить по Никопольщине артиллерией и БпЛА. Под ударом были райцентр, Мировская, Красногригорьевская и Покровская громады. Повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и газопровод. Погибших и пострадавших нет. Утром защитники сбили над Днепропетровщиной вражеский БпЛА.