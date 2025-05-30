В Никополе россияне дроном ударили по пожарному депо: показали последствия

$41.530.06
46.800.27
ukenru
В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом
Эксклюзив
13:21 • 1646 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
11:54 • 10336 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
11:01 • 15783 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

10:40 • 15459 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
08:52 • 30418 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 40977 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 25949 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 27766 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 152331 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 163964 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4м/с
64%
747мм
Популярные новости

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 мая, 04:24 • 26177 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 19124 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 18990 просмотра

Стычка между местными и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: в центре комплектования вышли с новым заявлением

09:00 • 10130 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 9560 просмотра
публикации

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 9778 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

10:40 • 15459 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

08:52 • 30418 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 07:41 • 40977 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 152331 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Хакан Фидан

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Черное море

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

12:39 • 2110 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 19066 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 19190 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 116632 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 109208 просмотра
Актуальное

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Старлинк

Шахед-136

В Никополе россияне дроном ударили по пожарному депо: показали последствия

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Российские войска атаковали дроном пожарное депо в Никополе, повредив здание и пожарный автомобиль. Через десять минут враг нанес еще один удар по админзданию.

В Никополе россияне дроном ударили по пожарному депо: показали последствия

В Никополе Днепропетровской области российские войска атаковали дроном пожарное депо с автомобилем спасателей, а затем нанесли еще удар - по административному зданию, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

россияне прицельно ударили дроном по территории подразделения ГСЧС в Никополе, что в Днепропетровской области. В результате удара повреждены пожарное депо и пожарно-спасательный автомобиль

- сообщили в ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, на этом агрессор не остановился - уже через десять минут нанес второй удар, на этот раз попав по административному зданию.

"К счастью, спасатели не пострадали", - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью враг продолжал бить по Никопольщине артиллерией и БпЛА. Под ударом были райцентр, Мировская, Красногригорьевская и Покровская громады. Повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и газопровод. Погибших и пострадавших нет. Утром защитники сбили над Днепропетровщиной вражеский БпЛА.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Brent
$62.62
Bitcoin
$105,699.90
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$34.51
Золото
$3,328.80
Ethereum
$2,612.06