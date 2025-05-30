В Никополе россияне дроном ударили по пожарному депо: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска атаковали дроном пожарное депо в Никополе, повредив здание и пожарный автомобиль. Через десять минут враг нанес еще один удар по админзданию.
В Никополе Днепропетровской области российские войска атаковали дроном пожарное депо с автомобилем спасателей, а затем нанесли еще удар - по административному зданию, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.
россияне прицельно ударили дроном по территории подразделения ГСЧС в Никополе, что в Днепропетровской области. В результате удара повреждены пожарное депо и пожарно-спасательный автомобиль
Как отметили в ГСЧС, на этом агрессор не остановился - уже через десять минут нанес второй удар, на этот раз попав по административному зданию.
"К счастью, спасатели не пострадали", - говорится в сообщении.
Дополнение
По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью враг продолжал бить по Никопольщине артиллерией и БпЛА. Под ударом были райцентр, Мировская, Красногригорьевская и Покровская громады. Повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и газопровод. Погибших и пострадавших нет. Утром защитники сбили над Днепропетровщиной вражеский БпЛА.