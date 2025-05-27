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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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26 травня, 14:22 • 35835 перегляди

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Дніпропетровщина вночі була під російською атакою дронів: є постраждалі

Київ • УНН

 • 800 перегляди

Вночі Дніпропетровську область атакували російські дрони, сили ППО збили 5 БПЛА. Є поранені у Самарівському та Синельниківському районах, пошкоджено будинки та підприємство.

Дніпропетровщина вночі була під російською атакою дронів: є постраждалі

Дніпропетровську область вночі російські війська атакували дронами, відомо про двох постраждалих, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Вночі на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Збили над областю 5 безпілотників", - написав голова ОВА.

"Внаслідок атаки в Самарівському районі поранений чоловік. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда", - повідомив Лисак.

З його слів, на Синельниківщині гучно було у Межівській та Маломихайлівській громадах. Через удари дронами різних типів понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто.

"Також в цьому районі постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості", - зазначив голова ОВА.

По Нікопольщині, за його даними, агресор застосовував FPV, артилерію, скидав боєприпаси з безпілотника. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені машина швидкої та легковик.

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Юлія Шрамко

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