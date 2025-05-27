Днепропетровская область ночью была под российской атакой дронов: есть пострадавшие

Днепропетровскую область ночью российские войска атаковали дронами, известно о двух пострадавших, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью в Днепропетровской области работали силы ПВО. Сбили над областью 5 беспилотников", - написал глава ОВА.

"В результате атаки в Самарском районе ранен мужчина. Загорелись частный дом и хозяйственная постройка", - сообщил Лысак.

По его словам, в Синельниковском районе громко было в Межевской и Маломихайловской громадах. Из-за ударов дронами различных типов повреждены сельскохозяйственное предприятие, частный дом и авто.

"Также в этом районе пострадал 54-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", - отметил глава ОВА.

По Никопольщине, по его данным, агрессор применял FPV, артиллерию, сбрасывал боеприпасы с беспилотника. Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены машина скорой и легковой автомобиль.

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