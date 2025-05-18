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Оккупанты рвутся на Днепропетровщину, сосредоточив штурмовые группы четырех полков - Волошин

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Враг пытается прорваться в Днепропетровскую область, но терпит значительные потери. вс рф также пытаются захватить плацдармы на правом берегу Днепра и держать под контролем логистику.

Оккупанты рвутся на Днепропетровщину, сосредоточив штурмовые группы четырех полков - Волошин

Враг не прекращает свои штурмовые действия и попытки прорваться в направлении правого берега Херсонщины, островов Днепра, определенных районов Запорожья и Днепропетровщины. Оккупанты сосредоточили большие силы, но несут потери и пытаются использовать малые группы.

Передает УНН со ссылкой на интервью Владислава Волошина, спикера Сил обороны Юга в эфире Киев24.

Детали

Враг всеми силами рвется в Днепропетровскую область - рассказал Волошин. На этом направлении, по словам спикера Сил обороны Юга, оккупанты сосредоточили штурмовые группы 4-х полков.

Несмотря на те потери, которые враг несет на этом направлении, а ежедневно это около 150-200 человек личного состава, это несколько десятков боевой бронированной техники, - враг не прекращает свои штурмовые действия. Также враг сосредоточил определенное количество штурмовых групп

- рассказал Волошин.

Он пояснил также, что захватчики пытаются осуществить прорыв большими группами штурмовой пехоты.

Даже их состав был численностью до батальона. Однако враг понес большие потери. Только за 1 штурм потери около 150 человек. 

- отметил Волошин.

Поэтому российское командование решило проводить дальше штурмовые действия малыми группами, добавил он.

Что касается других направлений, спикера Сил обороны Юга рассказал следующее:

вс рф пытаются захватить определенные плацдармы на правом берегу Днепра, на Херсонщине - для того, чтобы с этих плацдармов осуществлять дальнейшее форсирование, и чтобы держать под огневым контролем и днепровские протоки, и правый берег и действия Сил Обороны Украины.

Попытки форсировать Днепр не прекращаются – ни летом, ни осенью, ни зимой. Сейчас ежедневно мы фиксируем по несколько таких попыток, что враг пытается перебросить свои штурмовые или разведывательно-диверсионные группы.

- рассказал Волошин.

Запорожская область. Спикер сообщил, что на Ореховском направлении  ситуация непростая.

Противник пытается на определенном участке прорвать линию украинской обороны и захватить плацдарм, чтобы с него осуществлять огневое воздействие и на пригород Запорожья. 

- отметил он. 

А также, по словам Волошина, оккупанты пробуют держать под огневым контролем логистические пути, которые идут из Запорожья на восток - в частности на Орехов и Камышеваху.

Также опасное Гуляйпольское направление, добавил Волошин. Хотя за минувшие сутки там не зафиксировано попыток врага проводить штурмовые действия, однако там враг имеет достаточно высокое огневое воздействие, сообщил представитель ВСУ.

Напомним

Накануне выходных на российско-украинском фронте произошло 145 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны остановили 52 вражеских штурма.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 7 населенных пунктов Харьковской области, повредив жилые дома, пекарню и фермерское хозяйство.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов и уничтожили десятки единиц вражеской техники.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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