Комбат 47-й бригады “Магура” подал рапорт об увольнении из-за "тупорылой потери людей" и "дебильных задач"

Командир одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин сообщил о подаче рапорта на увольнение с должности. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам военного, причиной такого решения стали неэффективные управленческие решения, "политические игры" и игнорирование реального положения дел командованием. Он назвал ситуацию на направлении, где выполняло задачи его подразделение, "тупорылой потерей людей" и раскритиковал действия генералитета.

Дебильнейших задач, как на текущем направлении я не получал. Когда-нибудь расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожание перед бестолковым генералитетом кроме как к провалам не приводит ни к чему. Все, на что способны - выговоры, расследования, наложение взысканий. Идут все в сраку. "Политические" игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались. Соответствующий рапорт написан, надеюсь, меня снимут в ближайшее время - говорится в сообщении.

Александр Ширшин также выразил надежду, что сможет в ближайшее время поделиться деталями с журналистами.

В итоге военный обозначил в своем сообщении официальную страницу Генштаба ВСУ в Facebook с комментарием "Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи".

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины пока официально не комментировали это заявление.

Напомним

На Сумском направлении украинские бойцы из 47 механизированной бригады "Магура" уничтожили позицию российских разведчиков, удачно применив FPV-дроны и самоходную-артиллерийскую установку Paladin.

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