"Маґура" показала ефектне відео знищення російських загарбників на Сумському напрямку

На Сумському напрямку українські бійці з 47 механізованої бригади "Маґура" знищили позицію російських розвідників, вдало застосувавши FPV-дрони та самохідну-артилерійську установку Paladin. Про це розповідає УНН з посиланням на Сухопутні війська та на сторінку 47 бригади у Telegram.

Деталі

Підрозділи 47 механізованої бригади "Маґура" стерли в попіл позицію російських розвідників на Сумському напрямку - говориться у повідомленні Сухопутних військ.

Повідомляється, що спершу FPV-дрони знешкодили антени на позиціях ворога, а далі почала працювати САУ Paladin. Шість 155-мм снарядів поховали російських загарбників у бліндажах.

Вони думали, що майстри маскування і будуть безкарно літати дронами-розвідниками над нашими позиціями. Але ні. 47 бригада "Маґура" таких швидко виявляє і… випалює. В буквальному розумінні цього слова - повідомили у 47 бригаді.

В підрозділі також підтвердили, що спершу FPV-дрони збили супутникову антену російських загарбників, після цього було знищено виносні антени під БПЛА.

Довершив справу підрозділ САДн (самохідний артилерійський дивізіон - ред). Вороги ще намагалися рятуватися у бліндажі — але шість 155-мм снарядів, випущених з наших Paladin, просто стерли ворожий розрахунок в попіл - доповіли військові.

Доповнення

Оператори дронів Ivan Franko Group вразили ворожий "Урал" з БК, вантажівки, гаубицю, піхоту, засоби звʼязку та танк окупантів. Бійці також показали відео нищення ворожих складів з БК та технікою.

Також українські ССО знищили російський зенітно-ракетний комплекс Бук-М3 вартістю 45 млн доларів за допомогою дронів. Також було знищено РСЗВ "Ураган-1".