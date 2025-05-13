ССО знищили російський ЗРК Бук-М3 вартістю 45 млн доларів ударними дронами

Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили російський зенітно-ракетний комплекс Бук-М3 за допомогою ударних дронів. Відео опубліковане на сторінках ССО в соцмережах, передає УНН.

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Бук-М3 – це один з ключових засобів протиповітряної оборони росіян, яку вони використовують для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді. Орієнтовна вартість даного комплексу – 45 млн доларів: оператори ССО виявили його і знищили повністю разом з боєкомплектом.

Крім комплексу Бук-М3, українські спецпризначенці виявили і знищили РСЗВ "Ураган-1".

Нагадаємо

Українські захисники проводили спецрозвідку за лінією бойового зіткнення, де було виявлено пересування ворожих штурмовиків. Сили спеціальних операцій ЗСУ здійснили вогневий контакт, швидкий бій призвів до знищення групи противника.

Також підрозділи ССО ЗСУ взяли в полон 14 російських військових, включно з трьома офіцерами, на території курської області. У ході операцій було знищено близько 30 військовослужбовців противника.