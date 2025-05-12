Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

Цьогорічний 69-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у швейцарському Базелі. 13 та 15 травня пройдуть півфінали, а 17 травня – гранд-фінал. Візьмуть участь у конкурсі 37 країн, Україну представить гурт Ziferblat, який буде виступати під номером 5 у першому півфіналі. УНН зібрав інформацію, де дивитися та як голосувати напередодні пісенного конкурсу.

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Результати Національного відбору у 2025 році

Новою музичною продюсеркою цьогорічного Національного відбору на Євробачення стала співачка Тіна Кароль. Суспільне отримало 374 пісні від 232 сольних виконавців та 72 гуртів з України та інших країн. В результаті було відібрано 10 фіналістів. Перемогу та право представляти Україну на Євробаченні отримав гурт Ziferblat з піснею пісню "Bird of Pray".

Ziferblat вже перебуває у Базелі та встигли провести дві репетиції на сцені Євробачення-2025.

Режисеркою-постановницею номера для українського гурту стала Марія Коростельова.

В березні музиканти презентували конкурсну версію пісні "Bird of Pray", з якою виступатимуть у Базелі. Зокрема, до аранжування було додано оркестрове звучання.

Дизайнером костюмів гурту Ziferblat став відомий український модельєр Іван Фролов, який співпрацював з такими світовими зірками, як Дженіфер Лопес, Бейонсе, Кетті Перрі.

Де та коли дивитися Євробачення-2025

13 та 15 травня пройдуть півфінали, а 17 травня – гранд-фінал. Україна виступає в першому півфіналі під номером 5.

Пряма трансляція стартуватиме о 21:00 за центральноєвропейським часом (за київським о 22:00).

Дивитися конкурс можна буде:

на телеканалі «Суспільне Культура»;

на офіційному вебсайті «Суспільне. Євробачення»; https://www.youtube.com/@EurovisionSongContest

на YouTube-каналі «Суспільне мовлення»;

на офіційному сайті Євробачення (без перекладу);

cлухати на Радіо Промінь.

Як голосувати за учасників під час конкурсу

Глядачі з 37 країн-учасниць зможуть віддати свої голоси за допомогою офіційного застосунку "Євробачення". Застосунок доступний для пристроїв на Windows, Android та iOS.

Також можна буде голосувати через телефон та/або SMS. Відповідні номери будуть вказані на екрані під час трансляції кожним національним мовником.

Окрім того, буде можливість проголосувати на сайті www.esc.vote (доступному протягом тижня прямих ефірів).

Коли може голосувати Україна

Українці можуть голосувати за правилами лише в тому півфіналі, в якому виступає представник від України. У цьому році це 13 травня у першому півфіналі. Також голосування буде доступне у фіналі.

Якщо українець перебуває за кордоном й дивиться конкурс, наприклад, у Франції, Італії, Великій Британії, то можна голосувати під час обох півфіналів.

Голосувати можна до 20 разів за країни, які вам сподобалися.

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