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Гурт Ziferblat оновив пісню "Bird of Pray" для Євробачення-2025

Київ • УНН

 • 14049 перегляди

Український гурт Ziferblat представив конкурсну версію пісні "Bird of Pray" для виступу на Євробаченні-2025 у Базелі. Оновлена композиція отримала оркестрове звучання та нові вокальні партії у приспіві.

Гурт Ziferblat оновив пісню "Bird of Pray" для Євробачення-2025

Україну на Євробаченні у 2025 році представляє гурт Ziferblat. Нещодавно музиканти презентували конкурсну версію пісні "Bird of Pray", з якою виступатимуть у Базелі.

Передає УНН із посиланням на ziferblat_band та eurovision.

Ziferblat презентували конкурсну версію пісні "Bird of Pray", з якою виступатимуть на 69-му пісенному конкурсі, що відбудеться у Базелі, Швейцарія. Відео було опубліковане на офіційному ютуб-каналі Євробачення.

Над композицією працював саундпродюсер Антон Чілібі, який також робив конкурсні треки для alyona alyona & Jerry Heil та Kalush Orchestra.

У приспіві "Bird of Pray" трохи змінились вокальні партії. Також в аранжування додано оркестрове звучання. Композиція тепер має більш "кінематографічний розмах".

Нагадаємо

На початку лютого в рамках відбору на Євробачення-2025 відбувся виступ 10 фіналістів та зірок українського шоу-бізнесу. Переможця визначили голосуванням журі та глядачів через Дію і СМС.

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