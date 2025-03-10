Гурт Ziferblat оновив пісню "Bird of Pray" для Євробачення-2025

Україну на Євробаченні у 2025 році представляє гурт Ziferblat. Нещодавно музиканти презентували конкурсну версію пісні "Bird of Pray", з якою виступатимуть у Базелі.

Передає УНН із посиланням на ziferblat_band та eurovision.

Ziferblat презентували конкурсну версію пісні "Bird of Pray", з якою виступатимуть на 69-му пісенному конкурсі, що відбудеться у Базелі, Швейцарія. Відео було опубліковане на офіційному ютуб-каналі Євробачення.

Над композицією працював саундпродюсер Антон Чілібі, який також робив конкурсні треки для alyona alyona & Jerry Heil та Kalush Orchestra.

У приспіві "Bird of Pray" трохи змінились вокальні партії. Також в аранжування додано оркестрове звучання. Композиція тепер має більш "кінематографічний розмах".

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