Группа Ziferblat обновила песню "Bird of Pray" для Евровидения-2025
Киев • УНН
Украинская группа Ziferblat представила конкурсную версию песни "Bird of Pray" для выступления на Евровидении-2025 в Базеле. Обновленная композиция получила оркестровое звучание и новые вокальные партии в припеве.
Украину на Евровидении в 2025 году представляет группа Ziferblat. Недавно музыканты презентовали конкурсную версию песни "Bird of Pray", с которой выступят в Базеле.
Передает УНН по ссылке на ziferblat_band и eurovision.
Ziferblat презентовали конкурсную версию песни "Bird of Pray", с которой выступят на 69-м песенном конкурсе, который пройдет в Базеле, Швейцария. Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале Евровидения.
Над композицией работал саундпродюсер Антон Чилиби, который также создавал конкурсные треки для alyona alyona & Jerry Heil и Kalush Orchestra.
В припеве "Bird of Pray" немного изменились вокальные партии. Также в аранжировку добавлено оркестровое звучание. Композиция теперь имеет более "кинематографический размах".
Напоминаем
В начале февраля в рамках отбора на Евровидение-2025 состоялся выступление 10 финалистов и звезд украинского шоу-бизнеса. Победителя определили голосованием жюри и зрителей через Дию и СМС.