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Сьогодні Україна обере представника на Євробачення-2025: де дивитися фінал і як голосувати

Сьогодні Україна обере представника на Євробачення-2025: де дивитися фінал і як голосувати

Київ • УНН

 • 107523 перегляди

Фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться сьогодні о 18:30. У шоу виступлять 10 фіналістів та зірки українського шоу-бізнесу, а переможця визначать голосуванням журі та глядачів через Дію і СМС.

Сьогодні стане відомий переможець Національного відбору на Євробачення-2025. Вечір Нацвідбору розпочнеться о 18:00, передає УНН із посиланням на Суспільне.

За пів години до фіналу Національного відбору, о 18:00, на глядачів чекає трансляція передшоу. У ньому ведуча відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва поділиться подробицями підготовки до фіналу. О 18:30 розпочнеться трансляція фіналу Нацвідбору до Євробачення-2025, вести який будуть Тімур Мірошниченко, Марія Єфросиніна та Василь Байдак.

У грінрумі до трійки ведучих долучаться Анна Тульєва, Марк Куцевалов, Андрій Черепущак (Галицька Діва), Даша Квіткова, Монро та Макс Ткачов.

Зіркові виступи

На телеглядачів чекає шоу-програма за участі українських зірок Євробачення, а також виступи 10 фіналістів Нацвідбору: Влада Шерифа, Абіє, MOLODI, Future Culture, Маші Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat та "ДК Енергетик".

Номером-відкриттям стане перформанс із піснею "Усміхнися мені" Назарія Яремчука за участі дев’яти виконавців, які представляли Україну на Євробаченні в різні роки участі країни в конкурсі: Jamala, MELOVIN, Катерини Павленко (Go_A), TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслани, Тимофія Музичука (Kalush Orchestra) й Тіни Кароль.

Також на глядачів очікують п’ять яскравих інтервал-актів від українських зірок: спеціальний перформанс на пісню "Дім" від представника України на Дитячому Євробаченні-2024 Артема Котенка і музичної продюсерки Світлани Тарабарової; прем’єра нової пісні "Закрутила" від переможниці Євробачення-2004 Руслани; нашумілий трек "Eurosong" від гумористичного бой-бенду Badstreet boys; мегамікс від музичної продюсерки Нацвідбору на Євробачення-2025 Тіни Кароль та виступ JAMALA зі спеціальним номером до 15-річчя творчої діяльності.

Коли Україна виступатиме на Євробаченні у Базелі? Результати жеребкування28.01.25, 15:43 • 24906 переглядiв

Де дивитися?

Стежити за трансляцією фіналу можна:

на телеканалі Суспільне Культура;

на ютуб-каналі Євробачення Україна з ексклюзивним бекстейджем від Анни Тульєвої;

на сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні;

на фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна;

слухати на Радіо Промінь з коментарями Дмитра Захарченка та Анни Заклецької;

дивитися англійською мовою на ютуб-каналі Євробачення Україна, коментуватимуть Вікторія Крюкова, Вадим Крамар та Дмитро Кожухар.

Традиційно, фінал Національного відбору на Євробачення-2025 буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою. Для забезпечення інклюзивності дублювання жестовою мовою буде доступним на всіх українськомовних відеотрансляціях. Перекладачкою розмовних студій стане Тетяна Журкова, за адаптацію пісень відповідатимуть Лада Соколюк та Анфіса.

Євробачення-2025: оголосили пісні та порядок виступів фіналістів нацвідбору23.01.25, 16:56 • 25633 перегляди

Як голосувати за свого фаворита?

Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі (50%) і глядачів (50%).

Глядацьке голосування відбудеться в мобільному застосунку Дія та за допомогою СМС на короткий номер 7576. Про початок і закінчення голосування в ефірі Суспільне Культура глядачів повідомлять ведучі шоу.

Зірковий склад журі

До журі Нацвідбору-2025 за результатами голосування у застосунку Дія потрапили Джамала, Сергій Танчинець та Катерина Павленко.

69-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал Євробачення відбудеться у суботу, 17 травня, а півфінали — 13 та 15 травня 2025 року. Конкурс пройде на арені St. Jakobshalle після перемоги Nemo з піснею "The Code" на Євробаченні-2024. Відповідно, 38 країн візьмуть участь у конкурсі, 32 з яких змагатимуться у півфіналах. У великому фіналі до 20 переможців півфіналів доєднаються представники країн "Великої п’ятірки": Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, а також минулорічна країна-переможниця Швейцарія.

Нацвідбір на Євробачення-2025: коли дивитись, порядок виступів і хто наразі фаворит 03.02.25, 17:14 • 194674 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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