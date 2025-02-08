Сегодня Украина выберет представителя на Евровидение-2025: где смотреть финал и как голосовать

Сегодня станет известен победитель Национального отбора на Евровидение-2025. Вечер Нацотбора начнется в 18:00, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

За полчаса до финала Национального отбора, в 18:00, зрителей ждет трансляция предшоу. В нем ведущая видеоблога "Евровидение Украина" Анна Тульева поделится подробностями подготовки к финалу. В 18:30 начнется трансляция финала Нацотбора на Евровидение-2025, вести который будут Тимур Мирошниченко, Мария Ефросинина и Василий Байдак.

В гринруме к тройке ведущих присоединятся Анна Тульева, Марк Куцевалов, Андрей Черепущак (Галицкая Дива), Даша Квиткова, Монро и Макс Ткачев.

Звездные выступления

Телезрителей ждет шоу-программа с участием украинских звезд Евровидения, а также выступления 10 финалистов Нацотбора: Влада Шерифа, Абие, MOLODI, Future Culture, Маши Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat и "ДК Энергетик".

Номером-открытием станет перформанс с песней "Усміхнись мені" Назария Яремчука с участием девяти исполнителей, которые представляли Украину на Евровидении в разные годы участия страны в конкурсе: Jamala, MELOVIN, Екатерины Павленко (Go_A), TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Русланы, Тимофея Музычука (Kalush Orchestra) и Тины Кароль.

Также зрителей ожидают пять ярких интервал-актов от украинских звезд: специальный перформанс на песню "Дом" от представителя Украины на Детском Евровидении-2024 Артема Котенко и музыкального продюсера Светланы Тарабаровой; премьера новой песни "Закрутила" от победительницы Евровидения-2004 Русланы; нашумевший трек "Eurosong" от юмористического бой-бэнда Badstreet boys; мегамикс от музыкального продюсера Нацотбора на Евровидение-2025 Тины Кароль и выступление JAMALA со специальным номером к 15-летию творческой деятельности.

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Где смотреть?

Следить за трансляцией финала можно:

на телеканале Суспільне Культура;

на ютуб-канале Евровидения Украина с эксклюзивным бэкстейджем от Анны Тульевой;

на сайтах Суспільне Культура и Евровидение в Украине;

на фейсбук-страницах Суспільного и Евровидения Украина;

слушать на Радио Проминь с комментариями Дмитрия Захарченко и Анны Заклецкой;

смотреть на английском языке на ютуб-канале Евровидения Украина, комментировать будут Виктория Крюкова, Вадим Крамар и Дмитрий Кожухарь.

Традиционно, финал Национального отбора на Евровидение-2025 будет сопровождаться переводом на жестовый язык. Для обеспечения инклюзивности дублирование на жестовом языке будет доступно на всех украиноязычных видеотрансляциях. Переводчицей разговорных студий станет Татьяна Журкова, за адаптацию песен будут отвечать Лада Соколюк и Анфиса.

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Как голосовать за своего фаворита?

Как и в предыдущие годы, победителя Нацотбора и представителя Украины на Евровидении-2025 определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

Зрительское голосование состоится в мобильном приложении Дія и с помощью СМС на короткий номер 7576. О начале и окончании голосования в эфире Суспільне Культура зрителей сообщат ведущие шоу.

Звездный состав жюри

В жюри Нацотбора-2025 по результатам голосования в приложении Дія попали Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.

69-й Песенный конкурс Евровидение пройдет в швейцарском городе Базель. Гранд-финал Евровидения состоится в субботу, 17 мая, а полуфиналы - 13 и 15 мая 2025 года. Конкурс пройдет на арене St. Jakobshalle после победы Nemo с песней "The Code" на Евровидении-2024. Соответственно, 38 стран примут участие в конкурсе, 32 из которых будут соревноваться в полуфиналах. В большом финале к 20 победителям полуфиналов присоединятся представители стран "Большой пятерки": Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, а также прошлогодняя страна-победительница Швейцария.

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