Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
Киев • УНН
8 февраля состоится финал Нацотбора на Евровидение-2025, где будут соревноваться 10 исполнителей. По прогнозам букмекеров, главным претендентом на победу является группа Ziferblat с песней «Bird of Pray».
В субботу, 8 февраля, Украина выберет своего представителя на 69-м Песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в швейцарском Базеле. В финале Нацотбора будут соревноваться десять исполнителей, а фаворитом букмекеров пока является группа Ziferblat, пишет УНН.
Расписание трансляции:
- 18:00 - Предшоу: ведущая видеоблога Евровидения Украина Анна Тульева поделится эксклюзивными подробностями подготовки к финалу, покажет закулисье и масштаб работы над конкурсом.
- 18:30 - Начало финала Нацотбора. Его будут вести: Мария Ефросинина - ведущая Евровидения-2005 в Киеве, Тимур Мирошниченко - официальный "голос" Евровидения в Украине, Василий Байдак - стендап-комик.
Порядок выступлений определили жеребьевкой:
1. Влад Шериф — Wind of change
2. Абіє — Дім
3. MOLODI — my sea
4. Future Culture — Waste My Time
5. Маша Кондратенко — No Time to Cry
6. KHAYAT — HONOR
7. FIЇNKA — Культура
8. KRYLATA — STAY TRUE
9. Ziferblat — Bird of Pray
10. "ДК Енергетик" — Сіль
Некоторые участники уже имеют опыт Нацотбора. Например, KHAYAT участвует в третий раз. А FIЇNKA во второй раз, она была финалисткой 2023 года. Ziferblat тоже во второй раз - они стали вторыми в Нацотборе-2024.
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Состав жюри Нацотбора-2025
Зрители выбрали трех судей в приложении "Дія". В голосовании приняли участие 442 374 украинца.
Оценивать выступления будут победительница Евровидения-2016, певица Джамала (156 048 голосов, 35,28%), лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец (89 516 голосов, 20,24%) и вокалистка Go_A Екатерина Павленко (52 359 голосов, 11,84%).
Музыкальным продюсером стала представительница Украины на Евровидении-2006, певица Тина Кароль.
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В этом году вас ждет одна из самых красивых сцен за всю историю украинских Национальных отборов. В центре нашего зала появится грин-рум, где 10 "делегаций" финалистов будут переживать самые эмоциональные моменты шоу перед зрителями. Нынешний отбор - это не просто музыкальный конкурс, а момент единения страны. Мы стремимся показать уникальность украинской музыки и доказать, что наша креативная индустрия достойна мирового внимания
В 2023 Ненов создавал интервальные номера для Евровидения-2023 в Бирмингеме.
Также в течение шоу состоятся пять интервальных номеров, но их исполнители пока держатся в тайне.
Прогноз букмекеров
30 января букмекеры обновили ставки на победителя Нацотбора. Сейчас лидирует Ziferblat (Bird of Pray) с коэффициентом 2.00. Накануне первой была Маша Кондратенко (No Time to Cry).
Как проголосовать за любимого исполнителя?
Победителя определят поровну жюри и зрители (50/50).
В приложении "Дія" (для пользователей от 14 лет):
- Перейдите в раздел Сервисы > Опросы.
- Выберите любимого исполнителя и проголосуйте.
Голосование через SMS:
- Отправьте номер выбранного исполнителя на 7576.
Добавим
Гранд-финал Евровидения-2025 пройдет 17 мая в Базеле, полуфиналы - 13 и 15 мая на St. Jakobshalle.
В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 будут соревноваться в полуфиналах. В финал автоматически проходят Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, а также Швейцария - как страна-победительница 2024 года.
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