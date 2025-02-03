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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Киев  •  УНН

 • 46634 просмотра

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8 февраля состоится финал Нацотбора на Евровидение-2025, где будут соревноваться 10 исполнителей. По прогнозам букмекеров, главным претендентом на победу является группа Ziferblat с песней «Bird of Pray».

В субботу, 8 февраля, Украина выберет своего представителя на 69-м Песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в швейцарском Базеле. В финале Нацотбора будут соревноваться десять исполнителей, а фаворитом букмекеров пока является группа Ziferblat, пишет УНН.

Расписание трансляции:

- 18:00 - Предшоу: ведущая видеоблога Евровидения Украина Анна Тульева поделится эксклюзивными подробностями подготовки к финалу, покажет закулисье и масштаб работы над конкурсом.

- 18:30 - Начало финала Нацотбора. Его будут вести: Мария Ефросинина - ведущая Евровидения-2005 в Киеве, Тимур Мирошниченко - официальный "голос" Евровидения в Украине, Василий Байдак - стендап-комик.

Порядок выступлений определили жеребьевкой:

1. Влад Шериф — Wind of change

2. Абіє — Дім

3. MOLODI — my sea

4. Future Culture — Waste My Time

5. Маша Кондратенко — No Time to Cry

6. KHAYAT — HONOR

7. FIЇNKA — Культура

8. KRYLATA — STAY TRUE

9. Ziferblat — Bird of Pray

10. "ДК Енергетик" — Сіль

Некоторые участники уже имеют опыт Нацотбора. Например, KHAYAT участвует в третий раз. А FIЇNKA во второй раз, она была финалисткой 2023 года. Ziferblat тоже во второй раз - они стали вторыми в Нацотборе-2024.

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Состав жюри Нацотбора-2025

Зрители выбрали трех судей в приложении "Дія". В голосовании приняли участие 442 374 украинца.

Оценивать выступления будут победительница Евровидения-2016, певица Джамала (156 048 голосов, 35,28%), лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец (89 516 голосов, 20,24%) и вокалистка Go_A Екатерина Павленко (52 359 голосов, 11,84%).

Музыкальным продюсером стала представительница Украины на Евровидении-2006, певица Тина Кароль.

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В этом году вас ждет одна из самых красивых сцен за всю историю украинских Национальных отборов. В центре нашего зала появится грин-рум, где 10 "делегаций" финалистов будут переживать самые эмоциональные моменты шоу перед зрителями. Нынешний отбор - это не просто музыкальный конкурс, а момент единения страны. Мы стремимся показать уникальность украинской музыки и доказать, что наша креативная индустрия достойна мирового внимания

- отметил креативный продюсер Герман Ненов.

В 2023 Ненов создавал интервальные номера для Евровидения-2023 в Бирмингеме.

Также в течение шоу состоятся пять интервальных номеров, но их исполнители пока держатся в тайне.

Прогноз букмекеров

30 января букмекеры обновили ставки на победителя Нацотбора. Сейчас лидирует Ziferblat (Bird of Pray) с коэффициентом 2.00. Накануне первой была Маша Кондратенко (No Time to Cry).

Как проголосовать за любимого исполнителя?

Победителя определят поровну жюри и зрители (50/50).

В приложении "Дія" (для пользователей от 14 лет):

- Перейдите в раздел Сервисы > Опросы.

- Выберите любимого исполнителя и проголосуйте.

Голосование через SMS:

- Отправьте номер выбранного исполнителя на 7576.

Добавим

Гранд-финал Евровидения-2025 пройдет 17 мая в Базеле, полуфиналы - 13 и 15 мая на St. Jakobshalle.

В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 будут соревноваться в полуфиналах. В финал автоматически проходят Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, а также Швейцария - как страна-победительница 2024 года.

Когда Украина будет выступать на Евровидении в Базеле? Результаты жеребьевки28.01.25, 15:43 • 22530 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Культурапубликации
shveitsariyaШвейцария
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
ispaniyaИспания
germaniyaГермания
ukrainaУкраина

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