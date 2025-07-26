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В Казахстане разбился военный вертолет: что известно

Киев • УНН

 • 296 просмотра

В Казахстане пропал с радаров военный вертолет EC-145 с тремя членами экипажа на борту. Начаты поисково-спасательные мероприятия, обнаружены фрагменты воздушного судна.

В Казахстане разбился военный вертолет: что известно

В Казахстане разбился военный вертолет EC-145. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны и МЧС Казахстана.

25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета исчез с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан 

- говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По поручению министра обороны Республики Казахстан на место вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств.

Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны РК.

Сообщается, что министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан продолжает круглосуточную поисково-спасательную операцию по установлению обстоятельств инцидента с вертолетом Сил воздушной обороны Республики Казахстан, с которым ранее была потеряна связь в районе населенного пункта Отар.

На месте работают спасатели МЧС. Задействовано спецоборудование: эхолоты, БПЛА и подводные дроны.

Дополнение

В россии разбился пассажирский самолет Ан-24 с 46 людьми на борту.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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