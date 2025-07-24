У росії розбився пасажирський літак Ан-24 з 46 людьми на борту: що відомо про їх долю
Київ • УНН
Пасажирський літак Ан-24 з 46 особами на борту зник з радарів у росії. Пізніше російські "ЗМІ" повідомили про його розбиття.
У росії з радарів зник пасажирський літак Ан-24, на борту якого знаходились 46 осіб. Пізніше стало відомо, що він розбився, повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
Катастрофа сталась в амурській області: літак слідував за маршрутом хабаровськ-благовєщенськ-тинда. За словами співрозмовника "інтерфаксу", літак "не пройшов контроль" поблизу кінцевої точки маршруту. На борту перебували 40 пасажирів, серед них - п'ять дітей і шість членів екіпажу.
Також повідомляється, що даний літак належить авіакомпанії "ангара". За попередніми даними, на борту немає тих, хто вижив.
На пошуки літака відправили рятувальні групи і гвинтокрили. Повідомляється, що уламки літака вже знайшли.
Серед причин авіакатастрофи називають помилку екіпажу в складних метеоумовах і технічну несправність.
Нагадаємо
У хабаровському краї рф зник гвинтокрил Мі-8. На борту перебували три члени екіпажу та двоє техніків